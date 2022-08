Las Chivas, son las Chivas y hoy no fue cualquier triunfo: Gabriel Caballero

Mazatlán, Sin.- Con los pies en la tierra y consiente de que apenas ganó su primer partido en la Liga MX, Gabriel Caballero, técnico del Mazatlán FC, reconoció la labor que hizo su equipo, para darle una alegría a la afición, que se volcó ante el polémico triunfo de los Cañoneros ante Chivas, por 2-1.

“La verdad es que sabíamos del riesgo que teníamos nosotros y el merecimiento a los muchachos por el triunfo, ya que fue una nueva oportunidad para ganar, estuvimos pocos precisos por la lluvia, en la semana ni gota cae, cada que jugamos llueve, pero pudimos acomodar y en el segundo tiempo, la humedad, el calor, comenzó a hacer estragos, lo ganamos, nos empatan de penal, pero buscamos la forma de ganar y lo hicimos de tiro libre”, relató el técnico.

Puedes leer: No imaginamos comenzar así: Gabriel Caballero

Sin duda, esta victoria le deja una paz y un ánimo bueno al equipo, ya que sabían que el resultado obtenido ante Chivas, fue un “salvavidas” para seguir en el torneo y librar un poco la presión de no haber ganado en seis fechas.

“Por supuesto que necesitábamos de un triunfo, estábamos muy cerca y estábamos en el camino correcto. Hoy fue un buen entorno, el partido, la gente y nos da un punta pie esta victoria y gracias a Dios, cae este triunfo, pero no sé si decir que se cae la presión, porque presión siempre tenemos y la vamos a tener el próximo sábado ante León”.

El juego estuvo lleno de polémicas arbitrales, un penal que no era penal, que se marcó en contra del Mazatlán y un tiro libre extraño que se marcó para los morados que declinó la jugada del gol, por lo que a Caballero se le cuestionó sobre el arbitraje y su respuesta fue muy clara.

“Yo del arbitraje no me gusta hablar, yo me dedico a mi equipo y enfrentar cada uno de las situaciones que tenga el partido, el resto no me corresponde”, comentó tras la pregunta sobre el desempeño del nazareno.

El estratega, sabe que tienen que ir partido a partido para cumplir el objetivo.Foto: Fausto McConegly | Sol de Mazatlán

FELIZ POR EL TRIUNFO Y A PENSAR EN EL SIGUIENTE PARTIDO

El ganarle a Chivas, claro que le dio gusto al entrenador porteño, por lo que en conferencias anteriores, el mismo sabía que la victoria estaba cerca, y lo hicieron ante un equipo mediático como Guadalajara, quien está sumido en una crisis.

“Las Chivas son las Chivas y sabemos lo que representa en el país, era un buen parámetro, los jugadores están contentos, porque se sacan un peso de encima, pero ni tampoco, cuando empatábamos o perdíamos estábamos mal, ahora que ganamos no nos sentimos los mejores del mundo, pero sabemos que debemos de conseguir más triunfo, pero hoy no fue cualquier triunfo, fue algo que necesitábamos”.

A Caballero, también se le cuestionó sobre si piensa en la Liguilla y el funcionamiento que ha tenido en su equipo: “La idea está clara y la hemos mantenido hasta ahora, hemos cambiado, pero el equipo sigue mantenido un estilo y una forma, que es algo que me llena de satisfacción, ahora no pensamos en el repechaje, ya en el final veremos si nos alcanza, pero sabemos que tenemos que ir tres puntos cada fin de semana y las cosas nos dirán en donde estamos”, apuntó.

Sobre el fichaje de Meré, Gabriel ve la incorporación del ex americanista como algo positivo para el grupo y por el momento ya no ve más fichajes en el club.

“Yo creo que el plantel me ha gustado mucho, ahora llega Jorge y nos da plus, una alternativa para tener en el equipo, es un jugador que tiene experiencia y viene a sumar a nuestro proyecto, y adaptarlo lo más rápido posible”, finalizó.