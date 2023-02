Jesús “Veneno” Aréchiga está listo para los nuevos retos

Mazatlán, Sin.- Jesús “Veneno” Aréchiga quiere que el 2023 sea su año, el cual buscará escalar a otras latitudes y su primera prueba será el próximo 25 de febrero, cuando enfrente al experimentado boxeador David Carmona, el cual quiere el récord invicto del mazatleco.

Aréchiga volverá a estelarizar un pleito en Mazatlán, luego de no pelear desde el mes de noviembre, y esta será su oportunidad de demostrar que regresó con más “veneno” en sus guantes ante su gente.

“Estoy agradecido de estelarizar otra función aquí en el puerto. Estoy preparándome mentalmente para lo que se venga, si es un rival al tú por tú voy a ir por ello y quiero ganar”, relató el pugilista porteño.

Jesús, sabe que una pelea a 10 rounds es por demás desgastante, y lo que buscará es terminar rápido su pelea, por lo que el trabajo físico será lo que resalte en este combate, para poder salir airoso.

“Mentalmente, me siento bien, físicamente también, pero tenemos que prepararnos aún más para poder llegar a óptimas condiciones y que no me merme el round tras round, porque el rival de enfrente en un rival digno”.

Buscará sobresalir a nivel nacional e internacional

Enfrentar a David Carmona será un buen escaparte para decir que está entre los mejores contendientes del peso Súper Gallo, ya que su rival, enfrentó en su momento a Carlos “Príncipe” Cuadras y al japonés Naoya Inue.

“Este combate me puede servir para dar un paso más allá, quiero pelear internacionalmente, con promotoras de ranking mundial y comenzar a internacionalizarme. Sabemos que estamos con mucha capacidad, soy un rival joven y tengo hambre de triunfo, sé que él quiere mi cabeza para despuntar mi carrera, pero aquí nos vamos a enfrentar ese día”, agregó Aréchiga.