Jesús “Veneno” Aréchiga cambia de rival en el “Combate en el Pacífico”

Mazatlán, Sin.- Todo se encuentra listo para que el próximo sábado 25 de febrero se lleve a cabo, “Combate en el Pacífico”, de la promotora Zaparí Boxing, quien tuvo que hacer algunos cambios en su cartelera, sobre todo en la pelea estelar, pero espera dar un buen espectáculo en la catedral del boxeo, la Cancha Germán Evers.

En un principio Jesús Aréchiga, esperaba sacar todo su “explosivo veneno” ante el originario de la Ciudad de México David Carmona, pero por una lesión en el hombro impidió que el capitalino se enfrentara al porteño.

“La verdad si me pesa que no pueda venir él, son cosas que no están presupuestados, yo estaba muy motivado ante un rival experimentado, pero sigo tomando en serio el rival que viene, no hay rival pequeño y hay que aprovechar esta preparación que tenemos”, explicó Jesús Aréchiga.

El nuevo rival

Jesús Gómez, será el nuevo pugilista al que enfrentará el “Veneno”, teniendo una marca de 11-8, y que es ligeramente mayor de edad que Aréchiga, en un combate que está pactado a 10 rounds en el peso súper gallo.

Hubo más movimientos en la cartelera

Otro de los movimientos de la cartelera, fue la pelea de Guadalupe Medina, quien en un momento iba a enfrentar a Genoveva Saldívar, en peso minimosca, pero su rival cambio y ahora será Valentina Silva de Ciudad de México a la que enfrente la mexicoamericana.

Por su parte la pelea co-estelar de José Ángel Amaro sigue firme para enfrentar al nayarita Deniss Bravo, también Juan “Feroz” Estrada, hará lo propio ante Cristian Soriano, en el evento especial, ambas peleas pactadas a cuatro rounds.

Mientras que en los combates iniciales, Mario Parra debutará ante Kevin González de Escuinapa, en el peso pluma, y Axel Velázquez ya tiene rival de nombre Armando Torres de Gómez Palacio, Durango, a cuatro rounds en los 65 kilos.

También Román “Boa” Rivera, se medirá en su segunda pelea oficial, ante Julio Barboza de San Luis Potosí, en peso súper pluma.