Jefferson Intriago sabe que el Mazatlán no puede dejar escapar puntos 

Mazatlán, Sin.- Será el próximo viernes 15 de septiembre cuando el Mazatlán FC reciba al Cruz Azul, en un juego en el que el cuadro morado buscará hacerse con el triunfo, después de la derrota que tuvo ante FC Juárez.

El mediocampista de los Cañoneros, Jefferson Intriago habló para los medios de comunicación, donde enfatizó que Mazatlán no puede dejar ir más puntos, ya que el objetivo del club es meterse a la pelea, dentro de la Liga MX.

“Tuvimos varios partidos muy difíciles, y comenzamos a jugar nuestra primera final este viernes, porque necesitábamos sumar de tres. Tenemos que cambiar esta situación y no perder puntos, contra Cruz Azul no podemos empatar y no podemos permitir eso”, explicó el ecuatoriano.

Pese a la fecha FIFA, el Mazatlán no perdió el ritmo, porque saben que hilar algunos partidos, podrían ya respirar un poco en la tabla general, hasta en el cociente, donde han dejado ir puntos importantes.

“Nosotros seguimos trabajando, no hemos parado nada, porque necesitamos ser un equipo más vertical, y que se aprovechen las oportunidades de gol, porque repito, no podemos perder puntos.

Cruz Azul vive un mal momento, pero no se confiarán

La máquina no atraviesa uno de sus mejores momentos, y apenas suman cuatro puntos en el torneo, pero aunque los Cañoneros estén arriba en tabla, no se confiarán de los azules, quienes también esperan sacar el resultado en la casa del Mazatlán

“Cruz Azul, aunque estemos arriba de ellos, no dejan de ser un equipo grande, porque necesitamos una victoria”, compartió.

Del tema de las expulsiones y las lesiones, Intriago explicó que necesitan tener más tranquilidad en su juego. Más que impotencia, tenemos que tener esa tranquilidad, de no caer en los errores puntuales, más porque ya no podemos seguir jugando con un hombre menos y es difícil”.