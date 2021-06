Inició la Liga Dominical de Voleibol en el Centro Deportivo Benito Juárez

Mazatlán, Sin.- Con un merecido homenaje a la voleibolista Karlita Sánchez, se llevó a cabo el acto inaugural de la Liga Dominical de Voleibol, que se desarrollará en el Centro Deportivo Benito Juárez, y finalizará el 18 de julio.

En esta Sexta Edición, que inició este domingo 13 de junio, se contarán con equipos en las ramas femenil y varonil, las cuales buscarán estar presentes en la final, donde siempre ha habido gran nivel dentro de sus participantes.

La nueva temporada del ya tradicional encuentro deportivo reunirá a 150 de los mejores jugadores de voleibol de piso, incluidos seleccionados estatales y nacionales, así como elementos con gran experiencia.

GRAN HOMENAJE A KARLITA SÁNCHEZ

La jugadora, no pudo ocultar su emoción por ese emotivo homenaje que le brindaron, además de que el torneo llevará su nombre. "Estoy muy agradecida con todos, he amado el voleibol siempre. Tal vez no he sido una jugadoraza, ni he representado a México, pero de verdad llevo el voleibol en el corazón ", expresó.

Karlita Sánchez fue reconocida por su trayectoria | Foto: Cortesía de Emmanuel Rosales

Entre los logros de Sánchez Flores destacan un sinnúmero de campeonatos como jugadora del CBTis, UAS, ser seleccionada juvenil para Mazatlán, así como los conseguidos en Segunda y Primera Fuerza, siempre con el equipo Bird.

PARA SABER

La temporada Karlita Sánchez está integrada por 12 equipos, seis varoniles y seis femeniles.









