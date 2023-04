Igual que su madre, Hilda Gaxiola quiere hacer carrera en el voleibol de playa

Mazatlán, Sin.- Con apenas 17 años y 1.70 metros de estatura, la joven culiacanense Hilda Fernanda Gaxiola Álvarez ha empezado a abrirse brecha en un deporte de mucha demanda para el estado como lo es el voleibol de playa, del cual su madre, Hilda Gaxiola, logró ser la primera mujer sinaloense en ir a unos Juegos Olímpicos, siendo Sídney 2000 y Atenas 2004 donde representó a México.

“Hildita”’, por mucho tiempo trato de alejarse del deporte, aunque no por temor a ser comparada con su madre, que es también uno de sus principales motores; primero se adentró en el atletismo, tiro deportivo y basquetbol, pero el voleibol ya lo traía en su sangre.

La familia Gaxiola, que tiene sus raíces en Guamúchil pero ya asentada en Culiacán, encontró en el voleibol una manera de divertirse y de sobresalir, aprovechando la altura y el gusto que le tienen a ese deporte.

“Cuando yo tenía 6 o 7 años, tengo una tía que entrenaba voleibol y yo ahí empecé con ella y no fue por decisión de ella, o de mi mamá, yo estaba ahí para ir a jugar a correr por el lugar, más que entrenar. Dejé de tomarlo como un juego porque la emoción del voleibol es totalmente diferente a otros deportes, no sentí lo mismo cuando jugué basquetbol por ejemplo o algo así, sí soy competitiva, pero no como en el voleibol”, relata.

El voleibol de sala llegó primero a su vida

Después de entrenar cerca de un parque de por su casa, “Hildita” fue tomada en cuenta para entrenar en serio y fue en el voleibol de sala, en el Parque Constitución en Culiacán, cuando decidió ya dedicar gran parte de su tiempo al voleibol.

“Después de entrenar con mi tía, una amiga muy cercana a mi mamá, fue la que me entrenó ya con fundamentos, para recibir y sacar, fue al principio muy complicado, pero te acostumbras a hacer las cosas”.

Durante gran parte de su educación secundaria y en preparatoria, Gaxiola Álvarez fue tomando mayor ritmo de juego, hasta llegar al voleibol de playa, siendo en el 2022 cuando comenzó a recorrer las playas del estado, para seguirle los pasos a su mamá.

“Ahorita he tenido solo dos procesos de Olimpiada Nacional, poco a poco vamos desarrollándonos, haciendo pareja con Yerania Fierro y al terminar la prepa seguramente buscaré meterme a la UAS, para poder desarrollar el voleibol de sala y playa al mismo tiempo”.

Hilda mamá apoya con todo a su hija

Pese a ser hija única, su madre, no la presiona en lo absoluto, sino ha sido comprensiva e incluso la apoyado para mejorar, para que ella sea mejor y soñar en su momento con un llamado a Selección Mexicana y por qué no, pensar en unos Juegos Olímpicos en el 2028.

“Ella ha sido muy comprensiva en ese aspecto, no me ha presionado, sino al contrario, ella me ha apoyado siempre y le ha gustado el camino que he vivido en el deporte, ya que es el mismo camino que mi mamá vio”, relata.

Los mejores momentos de su madre, sin lugar a dudas fue a principios de los años 2000, una época en donde Hilda Fernanda no tuvo la oportunidad de ver jugar a su madre, porque aún no nacía, pero de vez en cuando observan un video que tienen en la familia, cuando fue a Atenas 2004.

“Una vez nos encontramos un video de una cámara que tenía mi mamá, cuando jugaban contra unas chinas, era un gritadero que traían por el pique, pero cuando estaba yo más chiquita me tocó verla jugar en Playa Las Glorias, pero no en su mejor etapa”, comenta.

Sí le pesa el apellido Gaxiola

“Hildita” también sabe que su apellido es muy reconocido en este deporte, pero buscará hacerse de un nombre, pese a ser la hija de Hilda Gaxiola, por lo que representó en su momento a Sinaloa y a nuestro país.

“El apellido sí pesa, porque quiera que no siempre voy a hacer la hija de la Hilda, pero a mí me gusta mucho lo que hago”.

Su señora madre está feliz de que su hija siga sus pasos, ya que es una manera de seguir vigente en el voleibol de playa, donde vivió momentos memorables, que ahora los puede revivir al lado de su hija.

“El que ella siga jugando voleibol me va a mantener más cerca del deporte, porque es una pasión que vivimos juntas y al mismo tiempo una satisfacción”, compartió Hilda Gaxiola mamá.

Para saber

En lo que va del año 2023, “Hildita” obtuvo el tercer lugar de la Copa Pacífico de Voleibol de Playa y logró clasificarse al Macroregional, quedándose cerca de representar a Sinaloa en la categoría Juvenil Menor Femenil.