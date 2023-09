Gilberto “Zurdo” Ramírez quiere pelear ante Anthony Joshua

Aunque todavía no pelea ante el estadounidense Joe Smith Jr, ya que el combate está pactado para el próximo 7 de octubre, por lo que Gilberto “Zurdo” Ramírez, ya piensa en medirse ante Anthony Joshua en un futuro.

En un corto plazo, Ramírez espera vencer a Smith en Las Vegas, en lo que será su primera pelea en el peso crucero, pero no descarta subir al peso completo, para enfrentarse a Joshua, ya que el objetivo del “Zurdo”, es enfrentar a los mejores.

“Me quiero desafiar y ¿Por qué no pasar al peso pesado algún día? He practicado antes con pesos pesados y me siento bien”, expresó Ramírez, quien sabe de sus capacidades boxísticas, y que el próximo 7 de octubre tendrá una prueba difícil.

A buscar cerrar fuerte el campamento

Esta semana será importante para el “Zurdo”, para cerrar fuertes el campamento en Los Ángeles, para posteriormente viajar a Las Vegas, previo a su combate con Smith, una pelea que ha levantado gran expectativa, ya que ambos vienen de pelear por el título mundial, y sin tiempo sin subirse al ring.

El “Zurdo”, espera que la pelea sea aguerrida y difícil, por lo que tendrá que sacar todos sus recursos si quiere vencer a Smith por la vía rápida, esperando a que no se vayan a la decisión, ya que eso complicaría el resultado del mazatleco.

“Me estoy concentrando en esa pelea con Joe Smith”, expresó Ramírez, en el día de medios, donde se mostró contento en su gimnasio donde ha pasado gran parte de su preparación para esta pelea.

Ramírez buscará a como dé lugar el triunfo, ya que eso le regresaría un poco el prestigio que perdió al caer ante Bivol en noviembre pasado.