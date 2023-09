Gilberto “Zurdo” Ramírez ve más cerca el objetivo de vencer a Joe Smith

Mazatlán, Sin. -La pelea de Gilberto “Zurdo” Ramírez y Joe Smith ha despertado una gran expectativa entre los amantes del boxeo, pues ver el regreso del pugilista mazatleco a un ring después de perder ante Bivol y en otra categoría de peso es algo que muchos quieren ver.

Ramírez, quien tuvo día de medios en su gimnasio en Los Ángeles, habló con sinceridad de cómo se siente para esta pelea y cómo se visualiza en esta división, que es nueva para él, pero sabe del reto que conlleva. “Estoy emocionado por el regreso de mi equipo y yo el 7 de octubre en Las Vegas. Lo que más me emociona es que algunos de los mejores espectáculos ocurren en Las Vegas”, expresó Ramírez en conferencia de prensa.

Su regreso marcará un antes y un después. Por su parte, el “Zurdo” también se dijo cómodo con su nuevo peso y que la derrota contra Bivol en noviembre del año pasado le dolió en el alma, por lo que ahora marcará un antes y un después cuando enfrente a Joe Smith. “Me siento muy bien en la categoría crucero; este es típicamente el peso con el que he caminado toda mi vida. Me siento mucho más fuerte en esta categoría y lo más importante, me siento saludable”, compartió. “Lidiar con la pérdida ante Bivol fue realmente difícil, me dolió en el alma y me dolió en el ego como guerrero. Ahora que he podido superarlo, quiero volver aún más fuerte y quiero ganar, quiero y siento que puedo hacerlo”, dijo sobre su nuevo combate ante Smith.

A Ramírez le quedan todavía un par de semanas más de campamento, las cuales culminará en Los Ángeles antes de partir a Las Vegas.