Gilberto Adame se dijo satisfecho con su trabajo en el Mazatlán FC

El torneo terminó para el Mazatlán FC con un empate 1-1 ante Pachuca, donde el cuadro morado logró mantenerse en el lugar 16 del cociente, pese a que en los últimos partidos, obtuvo un triunfo y una derrota, ante rivales directos.

Gilberto Adame, técnico del equipo, expresó al final del partido ante Pachuca, la relevancia del empate y lo que fue el equipo en sus últimos partidos, que les costaron para no bajar más y que el club saliera más perjudicado.

“Me supo a un ahorro, a unos cuantos millones, mejor dicho bastantes, que era parte del objetivo cuando me dieron el interinato, hicimos tres partidos y sabíamos que no iba a ser fácil por los rivales que enfrentamos y porque el equipo no tenía un nivel óptimo de juego”, expresó Adame.

Del partido, al Mazatlán se le vio muy poco en la cancha, pese a que se enfrentaron a muchos jugadores jóvenes, lo que el entrenador respondió: “Pachuca saltó a la cancha con ocho jóvenes, pero no menos capaces que los titulares, y en el segundo tiempo pudimos sacar el empate y feliz porque se cumplió el objetivo”.

Adame lamentó que Amarilla no concretara el campeonato de goleo

Por su parte, en el entrenador también fue cuestionado por la salida de Luis Amarilla, que no pudo conseguir más goles para ser el campeón de goleo, demostrando que estuvo jugando para el equipo.

“El equipo siempre está por encima de lo individual, pero lamentablemente él no encontró el gol, no pudo hacer una racha como la que tuvo en su momento, tuvo sus oportunidades, hoy no como las tuvo contra Querétaro, pero al final es parte del juego”, compartió.

A Adame también se le cuestionó sobre si quiere seguir en el proyecto e iniciar el Apertura 2024 con el Mazatlán, pero sabe que no es decisión propia.

“Me ilusiona, porque quiero la oportunidad, al final se hacen las cuentas y si nos vamos por números ahí están, quiero esa oportunidad, pero no quiero hablar del tema, porque estoy disfrutando el momento, y buscar un proyecto de inicio para hacer una carrera de técnico, ya que he hecho mucho como asistente y que al final las evaluaciones que las haga que las tenga que hacer”, finalizó.