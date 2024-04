El Mazatlán FC ha puesto los ojos en el colombiano Luis “Chino” Sandoval

Mazatlán, Sin. -Aún no termina el torneo para el Mazatlán FC y el equipo ya podría tener su primer refuerzo de cara al Apertura 2024, donde buscarían traer al delantero colombiano Luis Fernando “Chino” Sandoval, quien tuvo un buen paso por el Deportivo Cali.

Mazatlán tendrá que reforzar varias áreas para el próximo torneo, pues al no cumplirse con el objetivo de salvarse de la multa, y no clasificar al Play-In, tal como lo hicieron el torneo pasado de la mano de Ismael Rescalvo, que ahora no está más en el equipo.

La parte ofensiva tendrá que tener refuerzos, ya que el ecuatoriano Stiven Plaza, no jugó mucho con el equipo, además de que varios equipos de la Liga MX podrían “arrebatarle” al paraguayo Luis Amarilla, que ha sido el goleador del campeonato.

En caso de concretarse el rumor de la llegada de Luis Fernando “Chino” Sandoval, y con la reincorporación de Nicolás Benedetti, Mazatlán podría tener un buen ataque ofensivo para el próximo torneo.

Solo es un rumor de la llegada del colombiano

Según el periodista Pipe Sierra, Sandoval está en la mira del Mazatlán, pero hay algunos equipos en Colombia, como Junior de Barranquilla, Independiente de Medellín, hasta el Vélez de Argentina, quien pretenden al joven delantero.

El “Chino”, marcó tres goles en el corto tiempo que estuvo con el Deportivo Cali, llamando la atención de los otros equipos colombianos, pero actualmente está jugando en la segunda división del país cafetalero, con el Real Cartagena.

Mazatlán podría comprar la carta del jugador, que según el portal Transfermarkt, está valuada en 600 mil euros, por lo que si sería viable para la directiva de los morados.