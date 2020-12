PSG vs Barcelona destaca en los cruces de octavos de final de la Champions League

Quedaron definidas las llaves para la fase de octavos de final del mejor torneo a nivel de clubes, en donde sin duda alguna, el partido que llama poderosamente la atención es en el que se verán las caras el PSG y el Barcelona.

Será la primera vez que Neymar enfrente al Barça desde su salida en 2017. El último enfrentamiento entre ambos en Champions League es el de la temporada 2016-2017, en la que el propio ‘Ney‘ fue la figura de los Culé en la histórica remontada a los parisinos en octavos de final.

El campeón defensor, el Bayern Munich, le hará los honores al conjunto del Lazio de Ciro Inmobile, con quien Robert Lewandowski peleó hasta el final de la temporada anterior por la Bota de Oro.

El campeón de la Premier League, Liverpool, enfrentará al RB Leipzig alemán, uno de los equipos que ha revolucionado la Bundesliga. La temporada anterior, el equipo teutón llegó más lejos que los de Klopp, que eran los campeones defensores. Los de Anfield fueron eliminados sorpresivamente en octavos de final por el Atlético de Madrid, mientras que el RB Leipzig llegó hasta la instancia de semifinales, donde fueron vencidos por el PSG.

Otro partido que llama mucho la atención es el Atlético de Madrid de Héctor Herrera contra el Chelsea. Los dirigidos por Frank Lampard terminaron primeros en su sector, mientras que los ‘Colchoneros‘ sufrieron para avanzar.

El 13 veces campeón de Europa, el Real Madrid, enfrentará a la ‘cenicienta’ de la temporada anterior, el Atalanta.

La Juventus de Cristiano Ronaldo se enfrentará al Porto de Jesús ‘Tecatito’ Corona.

El Manchester City enfrentará al Borussia Mönchengladbach y el Sevilla se verá las caras con el Borussia Dortmund.

Las llaves comienzan el próximo 16 de febrero.