La promesa que Grealish cumplió a un niño con parálisis cerebral en su festejo ante Irán

El partido entre Inglaterra e Irán, correspondiente a la jornada uno de la ronda de grupos de la Copa del Mundo dejó un sinfín de historias para contar. Desde las protestas de las dos selecciones implicadas, hasta el emotivo festejo que realizó Jack Grealish en su gol, una celebración que le prometió a un niño con parálisis cerebral.

El futbolista del Manchester City hizo el gesto que se vio durante el enfrentamiento debido a que hace un tiempo lo acordó con Finlay, un niño de 12 años con parálisis cerebral y que además siente un gran cariño por el inglés.

Jack Grealish cumplió su promesa. Definitivamente, el mejor deporte del mundo. pic.twitter.com/GhKzrsnK7r — David Gutiérrez (@DavidGutierrezD) November 21, 2022

El menor es aficionado de los Skyblues, también es ferviente admirador de Grealish, a quien le mandó una carta antes de la Copa del Mundo para hacerle saber su sentir. Jack respondió con una invitación al entrenamiento del Manchester City, donde le regaló una playera autografiada.

Por si fuera poco, en esa ocasión Finlay le pidió a Jack Grealish que hiciera un festejo especial en el que moviera sus brazos como si fueran alas. El escenario se dio y justamente el siguiente gol de Grealish se dio durante el Mundial.

“He’s my best mate! I love you @JackGrealish!”



This was the reaction of Finlay speaking to @BBCRadioManc tonight! 🥰💙 @MikeMinay pic.twitter.com/2IbWuVaQv1 — City Xtra (@City_Xtra) November 21, 2022

El futbolista del Manchester City cumplió su promera gracias a que Gareth Southgate le dio algunos minutos tras sustituir a Callum Wilson. Cabe destacar que Grealish fue el último jugador en hacerse presente en el marcador que concluyó 6-2 en favor de Inglaterra.

En una llamada con la BBC, Finlay fue cuestionado acerca del momento en el que su jugador favorito cumplió con su promesa. Bastante emocionado, el chico dijo: “Es lo mejor de la vida”.

