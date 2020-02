Herrera por la Concachampions

La Concacaf Liga de Campeones es un torneo que se le ha negado a Miguel Herrera como director técnico de América. En las dos ediciones pasadas que disputó, se quedó en semifinales y fase de grupos, por lo que anhela que la tercera sea la vencida y poder mejorar lo hecho la última vez, donde fueron eliminados por Toronto en el 2018.

“La verdad nos quedamos cerca en ese torneo. No lo hicimos del todo bien como visitantes y es por eso que quedamos eliminados. Hoy vamos con la idea de poner a los que mejor estén para conseguir el resultado que deseamos”, expresó.

En ese mismo tenor, el Piojo afirmó que en Coapa le dan la misma importancia a la Liga y a la Concachampions, principalmente por la ilusión que tienen por asistir a un nuevo Mundial de Clubes.

“Bastante (importancia) porque queremos ir al Mundial de Clubes. Sabemos que será un torneo difícil, pero vamos con la idea de hacer un buen partido y traer un resultado favorable para poder finiquitar la primera serie acá”, mencionó.

Para el compromiso contra Comunicaciones, Miguel advirtió algunas rotaciones en su oncena estelar a fin de dosificar la carga de juegos en sus dirigidos, aunque no por eso dejará de poner una alineación competitiva.

“Algunos (serán rotados), pero vamos con 22 jugadores y de ahí sacaremos el once. Trabajaremos allá y todos están bien, afortunadamente no hubo ningún golpe que lamentar en el juego pasadov. Veremos quien está mejor para iniciar el partido”, explicó, al tiempo de agregar que en el caso particular de Henry Martín, se encuentra mejor del golpe que sufrió en la visita a Querétaro, por lo que en caso de que esté disponible, no dudará en usarlo.

“Vamos a ver como entrena y como está de la molestia que tenía del golpe que recibió contra Querétaro y si está listo, podrá jugar”.

Sobre su rival chapín, Herrera destacó algunos puntos fuertes que ve en ellos, particularmente el provecho que sacan de su condición de local y su fortaleza física.

“Lo que sabemos de los equipos de Centroamérica. Es un equipo que basa su fuerza de local, es el mejor de Guatemala, hace bien las cosas, son rápidos, se plantan bien y tienen gente de buena presencia física”.

SEMANA CARGADA

Esta semana representará para las Águilas la oportunidad de sortear un par de pruebas que no lucen sencillas. Y es que visitar Centroamérica siempre ha sido difícil y con experiencias hostiles para los representativos mexicanos; además, un día después de visitar a Comunicaciones, volarán directo a Monterrey para concentrarse previo a su choque del fin de semana contra Rayados de Monterrey.

“Es una semana en donde sabemos que será importante sacar los dos resultados de visitante; uno para tratar de finiquitar la serie de local y el otro para estar cada día más cerca de conseguir los puntos que se necesitan para calificar”, señaló Miguel Herrera al respecto del tema. Finalmente, el entrenador americanista evitó quejarse sobre la carga para su equipo de cinco partidos en 15 días, aunque no le agrade del todo la idea.