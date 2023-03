Campal en La Corregidora cumple un año de impunidad

Un año después de los hechos violentos del 5 de marzo en el estadio Corregidora, los 72 detenidos se encuentran en libertad y sin sanción penal.

Lo único que se les prohibió fue ingresar a los partidos, la mayoría de los procesos penales concluyeron con una suspensión condicional o por un procedimiento abreviado, pero con sentencia condenatoria.

De acuerdo con información del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), a los detenidos se les imputaron los delitos de tentativa de homicidio, violencia en espectáculos deportivos y apología del delito, sin embargo, hoy todos han quedado en libertad.

🚨⚠️ Aficionados ingresaron a la cancha, tras trifulca en las gradas.

📹 @MarcosArellano_ @Club_Queretaro @AtlasFC pic.twitter.com/uQkSMHlki3 — Diario de Querétaro (@DiarioQro) March 6, 2022 🐔🚨⚠️ Pelea en las tribunas del #EstadioCorregidora, aficionados de #Atlas y @Club_Queretaro se enfrascan a golpes en la zona sur.

📹 @MarcosArellano_ pic.twitter.com/UcLaKSManl — Diario de Querétaro (@DiarioQro) March 6, 2022

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, Mariela Ponce Villa, informó que de los 72 detenidos por la trifulca ocurrida, sólo tres siguen en proceso pero en libertad condicional, ya que presentaron un amparo contra la orden de aprehensión, por lo que su proceso lo están llevando fuera de las rejas.

“Hay tres personas que siguen con proceso abierto, pero están en libertad porque presentaron un amparo contra la orden de aprehensión, su proceso sigue vigente, acaba de terminar la investigación complementaria, pero están en libertad”, explicó Ponce Villa.

Ponce Villa detalló que todas las personas que tuvieron un procedimiento abreviado culminaron con una sentencia de condena, además de que se les puso dos condicionamientos: uno de ellos fue la publicación especial de la sentencia en la página del Poder Judicial y la otra fue la prohibición de asistir a estadios o eventos deportivos por tres años.

Foto: Archivo | Diario de Querétaro

“Todas las personas que tuvieron procedimiento abreviado culminaron sus casos con sentencia de condena, en donde además de la pena de prisión impuesta, también se les impuso como pena dos cuestiones: la publicación especial de sentencia, que están en la página del Poder Judicial y, en segundo lugar, la prohibición de asistir a estadios o eventos deportivos por tres años”, externó.

Además, mencionó que la mayoría de los procesos ya concluidos, terminaron con una suspensión condicional o por un procedimiento abreviado, recalcando que todos concluyeron con una sentencia de condena.

Foto: Archivo | Diario de Querétaro

Mesero acusado de apología del delito

Cuauhtémoc es un mesero queretano que fue inculpado por el crimen de apología del delito, luego de una serie de amparos logró quedar en libertad, asegurando que fue “un chivo expiatorio” tras acusarle de manera injusta y ser detenido bruscamente por las autoridades queretanas.

"Me llamo Cuauhtémoc Galindo Cordero, tengo 29 años, soy mesero y el gobernador me usó como chivo expiatorio para dar la idea de que en Querétaro iba a hacer justicia por todo lo que pasó en el estadio Corregidora”, dijo en conferencia de prensa en las instalaciones del Senado el día de su liberación.

Foto: Archivo | Diario de Querétaro

A casi un año de la trifulca, luego de suspender una gira de negocios por España, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, en su mensaje tras lo ocurrido, declaró que no habría impunidad y que, de manera expedita, se debería dar con los detenidos, declarando que su sentencia sería del tamaño de su cobardía y violencia.

“Esto no va a quedar impune. Me quiero dirigir a ti, criminal; no me importa dónde estés ni dónde te estés escondiendo, voy a dar contigo. Lastimaste y ofendiste a las familias queretanas y de todo el país; lastimaste a visitantes cuando somos un ejemplo de hospitalidad. No mereces estar en las calles queretanas y no lo vas a estar más, tu sentencia legal y social va a ser del tamaño de tu cobardía y de tu violencia”, declaró en rueda de prensa.