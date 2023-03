Aficionado del Atlas recuerda la tragedia en Querétaro: creo aún en la honestidad del futbol

Alejandro Nieto es originario y vive en Querétaro, pero jugó en las fuerzas básicas del Atlas y es el equipo de sus amores, solo que aquel 5 de marzo del 2022 en el estadio Corregidora tuvo que decidir entre desprenderse de los colores y sobrevivir. Hoy nos narra con cierta vergüenza algo que nunca, a decir de él, debió haber ocurrido.

Alejandro relata paso a paso su pasión por el equipo de Guadalajara, teniendo el primer contacto visual en la Copa Libertadores, en aquel plantel con futbolistas como Bruno Marioni, Juan Carlos Medina, Ulise Mendívil, entre otros.

"Tengo un primo que jugó en Fuerzas Básicas, la verdad que no alcanzó a debutar, se quedó en Segunda División. Teníamos la época dorada del 98 con Erubey Cabuto, Daniel Osorno, Miguel Zepeda. Desde ahí le empezamos a ir, vino la final del 99 y todo eso. El primer partido que vine fue contra Boca Juniors, en la Libertadores del 2008. A partir de ahí me enamoré del ambiente, de la Barra y ya, cada que tengo chance me doy la vuelta a apoyarlos", abre Alex en la conversación.

Al término del cotejo en el que los de Jalisco perdieron por segunda ocasión consecutiva en el certamen, el seguidor de La Furia recuerda lo acontecido hace un año en el inmueble queretano.

Al estar en el Coloso de la Calzada Independencia para "reponerse" ese juego que terminó en trifulca, dando detalles de lo que vivió en esa fecha tan vergonzosa para todo el futbol mexicano.

"Yo vine a desquitar, soy de Querétaro. Allá tuve que correr por lo acontecido con los Gallos. Me tocó estar en La Corregidora. Somos de la ciudad de Querétaro, la única vez que se nos ocurrió ir fuera de la porra visitante, pues igual me llovió. Ya tenemos siete u ocho años yendo a la porra visitante, no pasaba nada, todo tranquilo, pero esa vez hubo algunas cosas diferentes. Por ejemplo, al medio tiempo las puertas estaban con candado, no había seguridad privada. Ya cuando pasa todo el relajo, los dejan abrir, yo te lo puedo decir de buena fuente que parte del aficionado de Gallos se disfrazaron de seguridad privada, de hecho ellos fueron los que abrieron las puertas. Brincamos a la cancha pensando que ahí estábamos seguros", relata.

Se despojó de los colores

Los minutos transcurrían, mientras Alejandro junto a su esposa se encontraban con sentimiento de pánico, resguardados en el vestidor entonces comandado por Diego Cocca y todo el plantel de La Academia hasta después de las 20:00 horas, cuando se quitó la camiseta atlista y pudo conseguir vestimenta imparcial para salir de las instalaciones; en el exterior observó gente que esperaba a seguidores visitantes para seguir con las agresiones.

"Lo primero que hicimos fue quitarme la playera (de Atlas), yo duré como hasta las nueve de la noche ahí y siendo de Querétaro era imposible salir porque no traía otra playera abajo. Conseguí afortunadamente con un compañero de ahí una chamarra para poder salir, pero había gente todavía en los estacionamientos esperando a que saliera la gente local de Querétaro, pero que le fuera a Atlas y no estaban respetando familias ni a nadie, entonces en esta ocasión traen todo un tema de seguridad. El Fan ID no lo conocen allá, pero les están pidiendo cámaras, muchas cosas que todavía no tienen la infraestructura en el estadio", señaló Nieto.

A raíz de este incidente se le impuso un largo veto a la casa de los blanquiazules; sin embargo, el entrevistado relata que el gobernador, Mauricio Kuri González, tiene planeado abrir el estadio para el cotejo pendiente de la Jornada 4, cuando el cuadro local reciba al Cruz Azul de Ricardo "Tuca" Ferreti, el próximo 29 de marzo. Además, revela cómo es que anteriormente se certificaba a la seguridad y hasta el sueldo que percibían por partido.

"Recientemente el gobernador de allá dijo que ya se iba a abrir el estadio, pero antes de la fecha. Hicieron todo un movimiento para que cumplido el año, o más bien con el partido ante Cruz Azul que es cuando piensan llenar”, indicó.

Con todo y lo malo que observó este aficionado, también pudo presenciar la otra cara de la moneda. La de personas buenas que se le acercaron a otras para protegerlas del peligro con diferentes actos, como el de proporcionar sus camisetas de Querétaro para que pudieran salir sin inconvenientes. Ahora con esta mancha que quedará grabada en las páginas de horror del deporte nacional, espera que se haya aprendido la lección, tanto social como deportivamente, y lanzó el mensaje de creer en la nobleza del futbol mexicano.

Queretanos ayudaron a atlistas

"Ahora hay que decirlo, así como hubo gente malintencionada, también hubo quienes ayudaron a otras familias. Me tocó ver familias que les prestaron a otras de Atlas playeras de Gallos para que pudieran salir. Creo que fue un mal trago que se tuvo que pasar para que sea un 'borrón y cuenta nueva' y ahora sí se refuercen los protocolos, yo todavía tengo la fe que las familias, a diferencia de otros estadios o de otras partes del mundo, pueden venir niños, mujeres", expresa.

Nieto agrega que días después de lo acontecido tuvo la valentía de salir orgulloso con su camiseta del entonces campeón, recibiendo buenos comentarios de los queretanos, quienes le dejaron en claro su apoyo y le hicieron ver que el ánimo en la ciudad no es de violencia ni mucho menos de odio hacia su adversario deportivo y dio a conocer que el club Gallo no tendrá apoyo cuando vengan, por lo menos al Jalisco.

"Después del 5 de marzo yo traía una playera de Atlas en la calle y pensaría o la gente podría pensar 'es de Atlas, pasó este tema', pensarías que te van a agredir, pero no. Al contrario, la gente se me acercó y me decían: 'oye, pasó esto, pero no todos somos así, hay cierta gente que es así. Te apoyamos, qué bueno que te pones la playera, aquí todos los queretanos somos gente de bien' ", concluyó.