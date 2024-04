En la historia del box: la trayectoria del campeón mundial Gilberto “Zurdo” Ramírez

La vida del pugilista mazatleco Gilberto “Zurdo” Ramírez, ha estado llena de obstáculos, luchando por ser cada día mejor, hechos que se han demostrado arriba del ring, al ser el primer mexicano en coronarse como doble campeón mundial en diferentes categorías.

Corpulento y con una gran pegada a larga distancia, Ramírez, se refugió en el boxeo, para ser una mejor versión de sí mismo, entrando a la escuela de boxeo de Zaparí Boxing, donde logró formarse.

Inquieto y siempre entrón, el mazatleco creció en la colonia Genaro Estrada, a las afueras del puerto, siendo muy vago, como él se describe, pero el pugilismo logró encontrar disciplina.

Ramírez Sánchez, pudo debutar en el deporte de sus amores en el 2009, haciéndolo en casa y llamando la atención por su gran físico y demostrando su poder en la división de los supermedianos, ante el Hermosillense Jeseth Magallanes, en lo que sería una gran carrera en un futuro.

Un camino muy largo hasta el título mundial de los supermedianos

Sería en el 2010, cuando el “Zurdo” ganaría su primer título juvenil en los supermedianos del CMB ante Rogelio Luna Medina, a raíz de ese campeonato, ya no lo soltó, defendiendo ese título en más de seis ocasiones.

El mazatleco tuvo la oportunidad de combatir en varios escenarios del mundo, incluso yendo a Macao para medirse a lo mejor de su división, y finiquitar ese gran paso con una pelea mandatoria.

A sus 32 años se convirtió en un boxeador histórico para Sinaloa. Foto: Cortesía / Golden Boy Promotions

Ese combate llegó el 9 de abril del 2016, en lo que fue una pelea histórica para nuestro país derrotando a Artur Abraham, abriendo la brecha a los mexicanos en la división de los 168 libras.

Este título también lo defendió en par de ocasiones ante Maksym Bursak, Jesse Hart, Habid Ahmed, Alexis Angulo, y de nuevo ante Jesse Hart, para abrirle una brecha a los mexicanos en esa división que actualmente domina Saúl “Canelo” Álvarez.

Una de las derrotas más difíciles de su carrera

El mazatleco se trazó una meta, el cual era enfrentar a los mejores boxeadores del mundo, subiendo de división al peso semi-pesado, el cual le costaría su invicto, al tener una carrera más o menos fuerte en esa división.

Ramírez, fue escalando poco a poco, hasta enfrentarse a Dmitry Bivol en el 2022, en una pelea en Abu Dabi, por el título mundial, que terminó por decisión unánime a favor del ruso.

"Hice mi trabajo, lancé muchos golpes al cuerpo, pero al final del día los jueces hicieron su trabajo también. Pienso que hice lo suficiente al final para ganar”, expresó tras esa derrota en el 2022.

Al no ganar el campeonato de la AMB, el mazatleco cayó en un bache en su carrera estando casi un año inactivo, hasta volver a cambiar de división.

El primer mexicano en ser campeón mundial crucero

Tal parece que el tiempo le dió la razón al “Zurdo” y volvió a cambiar de división, sonriéndole la fortuna al ganar su primer combate ante Joe Smith Jr en el peso crucero, pelea que le abrió las puertas para enfrentar a Arsen Goulomarian.

El mazatleco subió el 30 de marzo del 2024, para hacerle una férrea pelea al boxeador francés con raíces argelinas, y tras 12 rounds de combate, volvió a escribir su nombre con letras de oro.

“Los sueños se hacen realidad. Gracias a los que me apoyaron y siempre creyeron en mí. Este triunfo me ayuda bastante para seguir peleando con los más grandes. Mi rival decía que me iba a quebrar mentalmente y físicamente, pero no pudo”, compartió tras ser campeón crucero, por la Asociación Mundial de Boxeo.

El récord del “Zurdo”

46 Triunfos

30 Por la vía rápida

1 Derrota