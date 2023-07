El sinaloense Erick Gutiérrez no debutará en la jornada 2

Erick Gutiérrez no estará listo para debutar en la jornada número 2 de la Liga MX con Chivas así que los dirigidos por Veljko Paunovic tendrán que esperar.

Con el "Guti" el primer obstáculo para debutar este fin es que todavía el rebaño no tiene la carta de transferencia luego de la operación que se realizó con el PSV Eindhoven de Holanda.

Además, con el volante sinaloense, hay otro motivo por el cual esperar su irrupción con las Chivas en la Primera División, que es el asunto del nivel físico, puesto que Érick Gutiérrez viene de un periodo vacacional en Los Mochis.

“Hay dos asuntos que hay que considerar. El primero es el tema del transfer que aún no ha llegado, no sabemos si para este partido llegue, esperamos que esté para el próximo jueves, es tema administrativo. El segundo es el tema físico, ha estado mucho tiempo alejado, no está en su mejor forma física, pero estamos trabajando diario para que esté en condiciones aceptables, no queremos perderlo por una lesión y tener que alargar ese proceso. Estamos trabajando a paso acelerado esperando se libere el transfer”, dijo el técnico español en conferencia de prensa.

Se mantiene en entrenamientos con el equipo de las Chivas, pero no ha podido realizar trabajo táctico por el momento.

Será este sábado 8 de julio del 2023 cuando Chivas se presente en su estadio Akron contra el Atlético San Luis, a las 18:05 horas del centro de México, siendo las 17:05 horas en tiempo de Sinaloa.