El partido ante San Luis nos jugamos nuestras aspiraciones: Nicolás Vikonis

Mazatlán. Sin-. El juego del próximo viernes del Mazatlán FC ante el Atlético de San Luis, se jugarán más de tres puntos en la mesa, ya que ambos equipos necesitan del triunfo para salir de la tabla de cociente y evitar pagar la multa al final del torneo.

Para el arquero Nicolás Vikonis sabe la situación que el equipo tiene en puerta, que aún tienen seis “finales” por jugar y que el resultado del juego pasado ante Pumas, les sirvió para subir el animo del grupo.

También puedes leer: Mazatlán FC cancela su juego ante Dorados

“Creo que nosotros con vísperas a este partido, entendemos que es un partido crucial, contra San Luis nos jugamos nuestras aspiraciones, ya que también tenemos que buscar el repechaje además del cociente”, expresó.

Mazatlán tiene un fuerte compromiso el próximo viernes ante San Luis. Foto: Cortesía | Mazatlán F.C

Al Mazatlán las cosas en el torneo no le han salido como se presupuestaba, ya que han tenido varias complicaciones para sacar victorias, además de afrontar el cambio de técnico a la mitad de la temporada.

“Ha sido un torneo complicado para Mazatlán, se hizo una pretemporada buena y un inicio bueno lamentablemente tuvimos muchos reveses y nos toca adaptarnos a cambio de técnico que poco a poco nos hemos adaptado al cambio”.

Deportes Mazatlán FC rescata un punto en Ciudad Universitaria

“Pero estamos en una recta final de pelear, de pensar porque no en el repechaje y pensar en lo que hizo Pumas el torneo pasado que se metió a lugares importantes”, enfatizó

Vikonis ha experimentado en varios equipos situaciones de crisis, similares a las que atraviesa hoy el Mazatlán FC, pero hay una cosa en particular que el arquero uruguayo le ha sorprendido mucho y es la manera en como lo han afrontado.

“En mi carrera he experimentados momentos de crisis, pero aquí en Mazatlán hay un gran calor humano y espíritu combativo. Siento que cuando llega Gabriel el grupo lo recibió de buena manera y nos quedan seis finales por disputar y con toda la fe de conseguir los objetivos”.

SU PERSPECTIVA DEL JUEGO ANTE SAN LUIS

Con algunos jugadores importantes en la banca del San Luis, como los son Berterame, Murillo, Abel Hernández, que tienen una calidad individual buena, Vikonis, espera un juego complicado en la cancha del Alfonso Lastras.

"El viernes es un juego de mucha competitividad, San Luis es un equipo que tiene jugadores individuales y con el cambio de entrenador, ellos han cambiado sus sistemas de juego."

“Pero Mazatlán ha interpretado el cómo presionar y estar en el momento preciso, de lo que hemos visto en cada se sesión de trabajo con Gabriel (Caballero), tenemos un proceso interesante y el otro día en sumar en CU fue algo motivante y ojala conseguir una victoria”, destacó.

Otra de las cosas que se le cuestionó a Vikonis, fue de una baja de juego en esta temporada, incluso en algunos juegos se le pudo ver lesionado, mermando un poco la parte defensiva de los morados.

“En mi caso lo que me ha dejado cada torneo es buscar más, en algunos lugares me han nombrado como el mejor arquero, pero este torneo me ha costado mucho el arranque, no hice muy bien la pretemporada, estuve con lesiones en la espalda”

“Pero ahora me siendo muy optimista en este cierre del torneo y que todos entre todos conseguir los resultados que han muy esquivos aparezcan al final y lleva a la afición a la primer liguilla”, finalizó.