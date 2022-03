Mazatlán FC rescata un punto en Ciudad Universitaria

Mazatlán, Sin.-En un juego con pocas llegadas de gol y nulas emociones, el Mazatlán FC empató 1-1 ante Pumas, logrando sacar un punto valioso para ellos, ya que lo hacen después de no sumar de visita, después de mucho tiempo.

Ahora los del puerto suman seis partidos sin ganar, mientras que Pumas anda por la misma calle, con cinco juegos sin poder ganar. Dejándolos a ambos equipos todavía fuera de la zona de repechaje.

LA CRÓNICA

Los Cañoneros estuvieron replegados en su área durante los primeros 15’ minutos de juego, aguantando un poco las embestidas de los universitarios, que poco peligro generaron, en el inicio del partido.

Higor Meritao, tuvo la primera oportunidad de abrir el marcador, con un error en la salida de Oswaldo Alanís, que el brasileño robó el esférico para dispar directo a la portería de Vikonis, pero salió muy desviado el tiro, quedándose solo en intento, esto al minuto 18’.

Sobre al final del primer tiempo, Pumas volvió a llegar al arco con un disparo de Dinenno, pero Vikonis logró rechazar el balón de buena manera y concluir el primer tiempo 0-0 en Ciudad Universitaria.

En el segundo tiempo, Mazatlán logró marcar al 61’, cuando Nicolás Benedetti apareció en el área universitario, tras un pase largo de Vargas, pero luego de una revisión del VAR, se anuló el tanto de los porteños.

Al 71’ Néstor Vidrio sacó un gran recurso ofensivo, tras fildear un balón en el área de Pumas y no la pensó dos veces y se tiró una chilena, que se estrelló en el poste, salvándose la portería de González

Jorge Ruvalcaba, logró abrir el marcador, tras un pase largo de Flavio Álvarez, y el joven jugador universitario tuvo un control de balón, para pegarle de parte interna, venciendo a Vikonis que salió achicar, pero el esférico entró directo a su portería al 73’

Mazatlán por fin pudo empatar el marcador, con un centro” venenoso” y raso dentro del área chica de Pumas, que para la desgracia de Arturo Ortíz intentó despejar, pero el balón se incrustó a dentro para hacer el 1-1 al 79’.

PRÓXIMA JORNADA

Mazatlán tendrá otro juego de visitante en la fecha 12 ante el Atlético de San Luis, mientras que Pumas, también tendrá un juego de gira ante Bravos de Juárez.

DATO

200 partidos cumplió Oswaldo Alanís en Liga MX

ALINEACIONES PUMAS

20.-Julio González

2.-Alan Mozo

16.-Jerónimo Rodríguez 45’

(198.-Marco Ruvalcaba 45’)

18.-Efraín Velarde

23.-Nicolás Freire (C)

25.-Arturo Ortíz

8.-Higor Meritao

10.-Favio Álvarez

17.-Leonel López 64’

(33.-Diogo de Oliveira 64’)

9.-Juan Ignacio Dinenno

21.-José De Olivera

(19.-Omar Islas 82’)

MAZATLÁN FC