De regular a malo el torneo debut de Mazatlán FC

Mazatlán, Sin.- Con muchas expectativas y con un director técnico probado en la Liga MX, como Juan Francisco Palencia, comenzó la historia de Mazatlán FC en su primer torneo como nueva franquicia del futbol mexicano.

El equipo era la misma base del desaparecido Monarcas Morelia, aquel equipo, que le jugó una semifinal a Rayados de Monterrey, el apertura 2019. Para Mazatlán, las cosas no fueron bien desde la Copa por México, ya que pareciera que no se adecuaban a su nuevo entrenador y no pudieron hacer un solo gol en dicho torneo.

Deportes ¡Se les acabo el corrido! Mazatlán FC cayó en su último partido de la temporada

El campeonato mexicano inicio y con refuerzos como Nico Díaz, que fue de lo más destacable del campeonato, Jorge Padilla, Miguel Fraga, Israel Jiménez, comenzaron una aventura, que jamás olvidaran, pues en su debut, fueron goleados por Puebla 4-1, irónicamente el primer gol en su estadio lo hizo Santiago Ormeño.

Un empate sufrido ante Querétaro la jornada dos, y una victoria, que les dio alma a los porteños ante Toluca, con un doblete de Aristeguieta, parecía que los del puerto retomarían el camino, pero luego de eso desapareció.

Cayó ante Necaxa, empató con Pumas, dio un juegazo en Pachuca, pero terminó perdiendo, empató ante Tigres y fue goleado ante América, sumando cinco juegos sin ganar, donde solo rescató dos puntos.

Con solo cinco puntos, para la jornada 8, el barco de Mazatlán se comenzó a hundir, otra victoria contra Xolos, los puso de nueva cuenta en el juego, pero, volvería una seguidilla de malos resultados.

Empató contra Atlas, perdió contra Cruz Azul, en un juego polémico y perdió ante Chivas, el último clavo de su tumba lo hizo el León, ya que con la derrota y con solo 9 puntos destituyeron a Juan Francisco Palencia.

Foto: Cortesía │ Mazatlán FC

SE VA PALENCIA LLEGA BOY Y RESURGE CAMILO SANVEZZO

Mazatlán tuvo unos números de terror con Juan Francisco Palencia, solo ganaron dos encuentros, perdieron ocho juegos y empataron en cuatro juegos, dejando solo un margen de 10 puntos, siendo uno de los motivos de la destitución, ya que el equipo peleaba en la zona porcentual.

Con la llegada del “Jefe” al banquillo, las cosas cambiaron, ya que al campeonato le faltaban 12 puntos, los cuales eran vitales para Mazatlán FC y meterse a zona de repechaje, a su llegada el Boy dijo.

“Estoy aquí para hacer mi labor con un equipo que trabaja muy duro y esas son bases suficientes para ir dando buenos resultados, el hecho que llegue antes del cierre del torneo, es para tener esa adaptación de cambio con ellos y buscaremos las mejores situaciones para tener buenos resultados y para mí es un gran desafío volver a dirigir”, puntualizó a su llegada.

Foto: Cortesía │ Mexsport

Puedes leer: Tomás Boy se queda con un buen sabor de boca con lo hecho por Mazatlán

Con el “Jefe” rápidamente vinieron las victorias, pues don doblete de Camilo Sanvezzo y un gol de Aldo Rocha, ganarían su tercer encuentro de la temporada ante Juárez. De ahí para adelante, el ariete Brasileño destacó por su forma de jugar, haciendo seis de sus ochos goles, en los últimos cuatro encuentros.

A pesar de que el equipo jugaba muy bien al futbol, Mazatlán volvería a fallar, al caer ante Rayados y luego golear a San Luis, con un hack trick, de Camilo Sanvezzo, en el que fue el mejor partido de los bucaneros, ya que ganaron 5-0.

El último encuentro ante Santos fue penoso para Mazatlán, ya que no tenían nada que hacer pues quedaron eliminados al principio de la jornada 17 y fueron aplastados por Santos Laguna 4-0. Dejando los números de Boy con dos ganados y dos perdidos.

Foto: Cortesía │ Mexsport

EL PRÓXIMO TORNEO

Tomás Boy, tendrá continuidad con Mazatlán FC y espera mantener algunos jugadores, como ya lo hicieron con Camilo Sanvezzo, buscarán también mantener a Martín Rodríguez ya que es préstamo y pertenece a Pumas, ya que esos dos jugadores fueron el pilar ofensivo del equipo.

Algunos nombres para llevar al barco han sonado, el caso del Paraguayo Sebastián Ferreira, Eduardo “La Chofis” López, Antonio “Pollo” Briseño, José Juan Vázquez, Toño Rodríguez y Alfonso González.













Lee más aquí ⬇

Deportes Tomás Boy se queda con un buen sabor de boca con lo hecho por Mazatlán