De gran manera comenzó el Sexto Encuentro Atlético de Pista

Mazatlán, Sin.- Con el objetivo de que los atletas estén en forma para los nacionales CONADE y dar las marcas para los mundiales de la especialidad y Juegos Juveniles de Colombia, comenzó el Sexto Encuentro de Atlético, que se lleva a acabo en la pista del Centro Deportivo Benito Juárez.

Al rededor de 1500 atletas se dieron cita a este encuentro, que está avalado por la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo A.C. Iniciando con las pruebas de marcha, lanzamiento de disco, martillo, jabalina, pelota, impulso de martillo, así como saltos horizontales, de longitud y triples, además de 100, 200, 400 y 800 metros, en categorías promocionales, Sub 16 Sub 18, Sub 20 y Abierta.

"Hay gente de nivel que ha dado marcas en diferentes eventos a nivel mundial e internacional. Vienen a buscar marca para ranquearse", dijo Melesio Angulo, presidente de la Asociación Estatal de Atletismo de Sinaloa.

"Hay que recordar que antes de Río 2016 en esta pista de atletismo de la Unidad Deportiva Benito Juárez se dieron marcas para Juegos Olímpicos y puede pasar ahora también, para el mundial que está cerca en Estados Unidos".

Los seleccionados de atletismo de Sinaloa, entre ellos 24 mazatlecos, están presentes en el encuentro atlético como parte de su preparación para tomar parte en el Macro Regional de los Juegos Nacionales Conade 2022, que tendrá lugar del 20 al 24 de abril, en Mexicali.