Dave Roberts manager de Dodgers, le mete presión a Julio Urías

Con salidas malas en la pretemporada y un con juego inaugural para el olvido, Dave Roberts, quien es el manager de los Dodgers comenzó a hacer presión hacia el sinaloense Julio Urías, que no se ha visto con el nivel esperado para este inicio de temporada.

Para Urías, ha sido muy difícil mantener esa presión de volver a ser el referente de los Dodgers de la temporada pasada, ya que en las salidas que tuvo en pretemporada fue algo inconsistente y se le pudo ver en el juego del domingo pasado ante los Rockies de Colorado, quienes le propinaron su primera derrota de la campaña.

“No creo que estuviera bien acomodad, su velocidad y el comando de pitcheos no se le veía una sincronía. Yo vi que no estaba en comando de nada y sentí que tenía que poner a alguien más a lanzar. No sé por qué no estaba en sincronía”, explicó el manager, luego de que le hicieran seis carreras en dos entradas.

Esta versión que se le ha visto de Julio, ha comenzado a preocupar a los fanáticos de los Dodgers y del mismo sinaloense, quienes esperan que retome su nivel, ya que apenas es el inicio de la temporada en Grandes Ligas.

Se espera que el mexicano pueda tener acción este fin de semana. Foto: Cortesía | Los Angeles Dodgers

“Por supuesto que espero que regrese a su nivel, conforme avance la temporada, es algo que esperamos todos”, recalcó Dave Roberts, el pasado domingo.

Pero, ¿cómo se siente Julio Urías al respecto de su derrota?

El lanzador confía en el mismo para regresar a su nivel, pese a la presión que le ha puesto su manager, en esta primera salida que tuvo ante Colorado y que tendrá la oportunidad de reivindicarse este fin de semana.

"Fue un día raro en todos los sentidos. Me siento bien físicamente y listo para la próxima salida, vamos a platicar con los coaches y hacer los ajustes que sean necesarios", explicó en una entrevista posterior al encuentro