Damaris es la nueva estrella del baloncesto porteño

Mazatlán, Sin.- Sin duda, el baloncesto femenil cada vez toma más fuerza en Mazatlán. Con la llegada del equipo profesional de Las Plebes, muchas jugadoras porteñas tienen la oportunidad de estar en el profesionalismo, un cambio que vive actualmente Damaris Ballesteros.

Impulsada por su padre, Rafael Ballesteros, y su hermana, quienes han sido un pilar importante en la carrera de la joven, comenzó de poco a poco su andar en este deporte, del cual ha aprendido muchas cosas.

Ella es garra pura dentro de la duela. Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

“Mi hermana me inspiró a jugar baloncesto ella ya jugaba, y dije ¿Por qué no?, esa fue mi primera impresión con el balón y desde los 8 años le comencé a tomar más el gusto a este deporte, cuando yo estaba en tercero de primaria”, recuerda.

A pesar de que solo su hermana era la que jugaba basquet, sus otros hermanos mayores se inclinaron por el futbol, mientras que su papá se encargó de formar a Damaris en los procesos menores, desde la primaria.

“Mi papá fue mi primer entrenador y gracias a eso obtuve becas para ingresar a las escuelas privadas del puerto, lo que también fue una motivación para seguir en este deporte, aparte de incrementar mi nivel de juego”.

Gracias a eso, y a su edad y talento, Damaris fue subiendo poco a poco en las selecciones de Mazatlán, jugando algunos estatales, e incluso siendo parte de un equipo nacional, donde obtuvo un tercer lugar para Sinaloa.

“Desde primero de secundaria, yo comencé a jugar estatales, ya este año fue mi quinto y el último, pero siempre estuve jugando con Mazatlán, era dos años menor a la categoría U-15 en ese entonces y a partir de ahí, estuve participando, hasta ir a un nacional, también participé en eventos de Ademeba”.

Ese torneo nacional Damaris lo recuerda muy bien, ya que el entrenador Roy Rojo y su papá estuvieron ese equipo, que prácticamente estaban juntas de varias categorías atrás y habían estado en varios eventos estatales.

Velocidad y compañerismo, son cosas le caracterizan en su juego. Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

“En ese tercer lugar prácticamente ya nos conocíamos y me acuerdo mucho de la manera en la que llegamos, estuvimos ganando hasta que nos topamos en semifinales y nos tocó perder, pero ya por el tercer lugar, nos motivamos y nos quedamos con el bronce”.

A NADA DE DEBUTAR EN EL PROFESIONALISMO

Damaris recientemente acaba de terminar su etapa como seleccionada estatal, jugando este 2022 su último evento, dejando un gran legado en ese rubro y está a nada de debutar de manera profesional con Las Plebes, en la Liga Nacional Femenil.

“Ya terminé un paso importante en mi carrera, y la verdad es algo impactante, siempre he estado jugando a nivel estatales. Y la verdad la generaciones que vienen se ven bien, el baloncesto en Mazatlán está en buenas manos”.

“Ahora tengo una oportunidad muy grande como profesional y la verdad es que en Sinaloa esa una puerta enorme de representar a un equipo en una Liga Nacional y yo creo que es una oportunidad de crecimiento, tanto para mí como para las demás chicas”.

Damaris es la integrante más pequeña del equipo, no solo de estatura, sino de edad, y ha comenzado a entrenar con grandes referentes, como Sofía Moreno, una basquetbolista ya hecha en este deporte y con una larga trayectoria en Liga Nacional.

“El estar ya en el profesionalismo, cambia completamente el chip, los entrenamientos principalmente y con Sofía me ha dado esa confianza de poder seguir creciendo mi juego, ella me ha apoyado, siendo la más pequeña del equipo, estoy abierta a siempre mejorar”, menciona.

Ella ha sabido ingeniárselas para ser una jugadora habilidosa en la cancha, moviendo la bola, corriendo siempre a velocidad, aportando al equipo con puntos y dejando el alma en la cancha en cada juego, cualidades que la han llevado a donde está ahora.

“Yo soy una jugadora que me exige mucho, estoy entrenando cinco, seis horas diarias por lo mismo de lo que me exijo y siempre trato de jugar para mí y para el equipo y la velocidad que es algo que me caracteriza, más la explosividad en la cancha”.

Con el paso en el profesionalismo, Damaris, no quiere descuidar su vida profesional, ya que también buscará emigrar y jugar un poco de baloncesto universitario, que es la meta principal de la jugadora de 18 años.

PARA SABER

Marco Chávez, también fue un entrenador que la ayudó a impulsar su carrera dentro del baloncesto.













Lee más aquí ⬇

Deportes Venados Basketball prepara todo para el arranque de la temporada