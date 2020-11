Convocan a jóvenes beisbolistas a un Try Out

Mazatlán, Sin.- Con el objetivo de seguir formando jóvenes y darles un futuro mejor, la Professional Baseball Academy Stars, hace el llamado a todos los jóvenes peloteros del país a un try out, que se realizará en el puerto el 21 de noviembre, en las instalaciones de la Liga Mazatlán.

Manuel Berumen, coach y scout de la academia, recalcó la importancia de los jóvenes peloteros se habrán a otros horizontes, esto con la mira de un futuro prometedor, tanto en lo académico y en lo profesional.

"Buscamos encontrar algunos talentos en ese try out para que puedan ir a jugar con todos los gastos pagados a Houston en el verano, para que puedan ser vistos en esos juegos durante dos meses por scout de Grandes Ligas y por universidades de varias zonas de Estados Unidos, quienes les pueden ofrecer una beca de estudios", enfatizó Berumen.

Desde el 2016 desde que se formó la academia, han debutado a tres peloteros, dos de Liga Mazatlán y uno de Liga Muralla, los cuales ya han vivido la experiencia y ellos son Leonardo Benítez, Josué Gómez Jr. y Alonso Morales.

La convocatoria hasta el momento registra para el try out a jugadores de Tijuana, Culiacán, Guasave, Sonora, Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, entre otros lugares y no hay límite, siempre y cuando se registren las normas de sanidad.

Jovenes de todo el país estarán reunidos en la Liga Mazatlán buscando alguna oportunidad. Foto: Isac Chávez | El Sol de Mazatlán

Dentro de los coaches que están en dicho try out, se encuentran Rogelio Osuna, Andrés Carrasco, Chad Rogers y el mismo fundador de la academia, Darriel Force, que estará presente para seleccionar a los jóvenes.

Informes para el llenado de registro en las redes sociales vía facebook Professional Baseball Academy o con Berumen Esquer al 6691 65 35 25.

PARA SABER

Los peloteros que acudan al try out de preferencia cuenten con pasaporte y visa vigente si es que salen elegidos en la detección de talento.

















