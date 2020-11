Juan “Sin Miedo” viene a hacer una buena temporada en Venados

Mazatlán, Sin.- Con un cambio inminente y más fuerte, llega Juan Ramón Noriega a Venados, luego de tener extraordinarias temporadas, con Los Mochis y con Culiacán. Juan “Sin Miedo” está próximo a debutar con los Rojos del puerto, donde puede estar como abridor o un relevo preparador, que le cae muy bien a la novena de Juan José Pacho.

"Estoy contento de llegar a Venados, estoy bien físicamente y mentalmente para ponerme a las órdenes del mánager y de los coaches, trabajé mucho en lo mental en esta inactividad, gracias a Dios estoy muy bien en eso, ahora prepararme físicamente para estar al cien por ciento y empezar a ayudar a mi equipo", expresó.

Aunque el nacido en Lagos de Moreno Jalisco, no ha visto acción en la temporada, ya que su antiguo equipo, los Tomateros de Culiacán, no lo activaron, sabe que con Venados puede hacer cosas importantes y está listo para lo que orden Juan José Pacho.

"Exactamente no sé qué rol voy a tener el bullpén, pero estoy disponible para lo que sea, dispuesto a ayudar a donde los coaches y el mánager me requieran, si es venir a sacar un out en la tercera o cuarta entrada o bien en la séptima u octava, en el lugar que sea estoy con la mejor disposición".

















