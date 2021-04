Mazatlán Sub-17 y Sub 20 caen en el Mictlán

Mazatlán, Sin.-La jornada 14 de la Liga MX Sub 17 y Sub 20 no fue nada fructífera para los equipos porteños, ya que en ambos encuentros cayeron por marcador de 1-0, sumando un doble derrota para los equipos juveniles.

En encuentro de la Sub 17, con un gol de Jaime Álvarez quien remató dentro del área para mover las redes, Xolos venció por la mínima diferencia a Mazatlán. En la tanda de penales por el punto extra en esta categoría, los fronterizos derrotaron a los Cañoneros.

Los Cañoneros van en caída libre. Foto: Cortesía |Mazatlán FC

Con los cuatro puntos en su bolsa, Tijuana llegó a 29 puntos y se mete a zona de liguilla, mientras que los Cañoneros retrocedieron al lugar 14 de la tabla general con 25 puntos y el próximo

Mientras tanto la Sub 20 no pudo hacer nada ante Tijuana y vine en caída libre, pues con el gol Gerson Vázquez de Xolos, los mandó a dormir hasta el séptimo lugar, dejando ir puntos valiosos que le puedan dar la clasificación.

Los dirigidos por Cervantes, hilan dos derrotas, ya que la jornada pasada perdieron 6-2 ante Puebla y siguen con 21 puntos, mientras que Tijuana escaló a la cuarta posición con 25 unidades los porteños tendrán un difícil compromiso la jornada siguiente frente a la Academia en el puerto y Xolos visitarán a Chivas en Verde Valle.













