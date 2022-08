Anahí Rentería hoy juega en la Liga MX; a los 10 años supo qué quería ser de grande

El futbol llegó a la vida de Olga Anahí Trasviña Rentería cuando tenía 10 años de edad y era una niña que no sabía nada del balompié. Los taquetes, las espinilleras y los entrenamientos no existían en su familia, la cual estaba marcada fuertemente por la docencia.

Anahí “La Choco” Rentería, como se le conoce, se enamoró poco a poco de este deporte que desata las más grandes pasiones para demostrar que en ese pequeño corazón de guerrera había mucho toque y una pierna derecha privilegiada.

Debutó a los 16 años en la Liga MX Femenil y ahora, con más de 90 juegos como profesional, la joven que salió de la colonia Flores Magón regresa al puerto para jugar con el Mazatlán FC y buscar coronarse con el equipo de su tierra. La mazatleca hace historia en el balompié a sus escasos 20 años, es una de las jugadoras más longevas de la competencia y con un largo camino en el profesionalismo.

“No comencé jugando futbol, como todos, yo inicié en la primaria y el profesor de (educación) física me vio dotes para este deporte y me fue gustando, no fue algo que planeé y me gustó; ahí comencé a jugar con los niños, en una academia de mi colonia, que se llamaba Pequeños Gigantes, para después pasar a la academia Santos Mazatlán, con el profesor Édgar Bustamante, así fueron mis inicios”, recuerda.

A principios del 2010, el futbol femenil no existía, por lo que Anahí tuvo que enfrentarse a niños, lo que en su momento le sirvió para formarse con carácter y temple en la cancha para no tenerle miedo a ningún rival.

“En esos momentos tuve procesos complicados, cómo una niña le iba a ganar a un niño y eso me costó un poco y era chiquita y mi madurez no me daba para entender eso, pero fue algo que me ayudó mucho, porque agarras más nivel, te haces más fuerte. Nunca tuve ese miedo, porque mi exigencia fue más”.

La porteña de 20 años de edad tiene un largo camino en el profesionalismo. Foto: Isac Chávez | El Sol de Mazatlán

LA OVEJA FUTBOLERA DE LA FAMILIA

Anahí se salió un poco de lo común de su familia, ya que ella viene de un seno de profesores, pero sus ganas de superarse y de destacar en el deporte la llevaron por el camino del balompié, pero siempre con el apoyo de sus seres queridos.

“En mi familia no hubo nadie que le gustara el futbol, ni que le guste, creo que fui la oveja negra de la familia, pero ellos se fueron enrolando cada vez más, ellos están siempre atentos a lo que yo hago y se les nota el entusiasmo con lo que hago y eso es muy bonito”.

Eso le ayudó para crecer, ya que conforme avanzó el tiempo el nivel con los niños fue mucho más rudo, por lo que tuvo que orillarse a entrenar con el equipo femenil, al pasar por la escuela el Nido Águila y después con Santos Mazatlán.

“Cuando yo paso a entrenar con niñas, al principio no me gustó, porque no era la misma intensidad que cuando estaba con los niños, pero me fui adaptando mejor y aprendí mucho de ellas y ellas de mi”, comparte.

La joven pasó de jugar en el puerto a dar un salto con la Selección Mexicana Femenil Sub-15, donde vivió una corta etapa cuando aún no existía el proceso formativo que hay ahora. De hecho ella es de las jugadoras pioneras en ponerse la playera tricolor.

La joven ha sabido aprovechar las oportunidades que el futbol le ha dado. Foto: Isac Chávez | El Sol de Mazatlán

“Tenía 14 años, cuando recibí el llamado a Selección y tuve un proceso de un año y medio, entrenando en el Centro de Alto Rendimiento de Guadalajara, a donde cada 15 días tenía que viajar para mi evolución y fue cuando me concentré en México con el equipo”, relató.

Además del apoyo familiar, también fue muy importante para ella y su crecimiento futbolístico el entrenador Édgar Bustamante, quien lamentablemente falleció en el 2019.

“Él (Édgar) me ayudó a crecer en lo futbolístico, fue también parte importante para que yo llegara a Selección Mexicana, y en donde quiera que ande, estoy segura que está orgulloso de lo que estoy haciendo y logrando como jugadora”.

CON SANTOS LAGUNA

La porteña dejó los torneos en el puerto y en el estado para ser parte de Santos Laguna, un proyecto que en el 2018, cuando ella llegó, apenas tenía un año de haberse formado, y fue algo que le cambió totalmente la perspectiva del deporte y de su vida personal.

“Fue un cambio muy drástico a mis 16 años, pero fue un proceso que me gustó y disfruté, a mi corta edad mi familia me dejó y crecí mucho personalmente, me toca hacer amigos sola y recuerdo el día que debuté, ante Querétaro, donde doy asistencia y se lo dediqué a mi abuelito que meses atrás había fallecido y salí satisfecha ese día”, rememora.

Con el conjunto lagunero vivió uno de los momentos más bonitos de su carrera. Ahí jugó siete temporadas e hizo historia con el club, al llegar a una primera liguilla, que perdieron ante el Atlas; pero también vivió momentos complicados, ya que el grupo perdió a su entrenador, Martín Pérez, víctima de Covid-19.

“Con Martín tuve mucha química, fue con la que más me apegué, porque desde que yo llegué me arropó y yo le di la exigencia a tope, pero fue dura la pérdida y recuerdo ese día, cuando jugamos contra Pachuca y todo nos salió, todo lo que aprendimos con él, termina el juego y llega la noticia, fue un torneo duro después, jugar jornada tras jornada, pero me quedó con todo lo aprendido”, enfatizó.





REGRESO A MAZATLÁN

Para este torneo Apertura 2022, la mazatleca llegó al Mazatlán FC, el equipo de su tierra, donde ha tenido un comienzo de ensueño, al marcar goles y sobre todo sentir el apoyo de su familia cada 15 días que juega de local.

Anahí debutó en casa en un juego contra Juárez, donde anotó un gol. Esa fue la primera vez que sus familiares y amigos gritaron junto con ella la anotación que consiguió desde los 11 pasos.

“Mi primer gol lo disfruté de la mejor manera, porque cumplí un sueño, el que mi familia estuviera cerca en un partido, así que ver a personitas ilusionadas en la grada de que yo metiera gol me hizo muy feliz, porque yo salgo de mi casa y ellos me dicen, échale ganas, deja todo en ti y espero el gol”, expresa orgullosa.

Después de concluir el encuentro, “Choco” se encontró con sus familiares, los cuales lloraban de felicidad, al verla jugar por primera vez en una cancha de futbol.

“Recuerdo que voy a verlos y me dicen que siempre habían querido disfrutar esa experiencia conmigo y fue muy lindo, además de que estoy disfrutando estar en mi tierra”.

Con el Mazatlán FC quiere conseguirlo todo, hacer historia y dejar su huella en la Liga MX Femenil, en donde en cada juego, con goles, pases, entrega, carácter y mucha disciplina, forja su camino futbolero.

PARA SABER

-Anahí Rentería debutó un 15 de enero del 2018 ante Gallos Blancos.

DATOS

-20 años de edad tiene Anahí.

-97 juegos lleva como profesional.