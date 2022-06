Caballeros de Culiacán recibirán a Venados de Mazatlán

Culiacán, Sin.- Si nada que perder los ocho equipos que participan en la Cibacopa todos clasificarán a la liguilla, Los equipos sotaneros Caballeros y Venados se verán las caras los días 3 y 4 de junio para jugar la última serie de la segunda vuelta del circuito de baloncesto de la costa del pacífico.

Una vez más Caballeros de Culiacán se verán las caras ante Venados de Mazatlán, por su parte el equipo de la nobleza se encuentra en penúltimo lugar del standing general con un total de 16 juegos jugados, de los cuales solamente han ganado 5 partidos y llevan 11 juegos perdidos.

También te puede interesar: Venados será primero y Tomateros cuarto

Mientras que el equipo del puerto solamente llevan un total de 3 juegos ganados y 13 perdidos.

LA NOBLEZA EN SU ÚLTIMO JUEGO:

En la penúltima serie de la liga, el equipo de Culiacán visito a los Halcones de Ciudad Obregón, en donde el equipo local barrio la serie ante el equipo sinaloense, pues el último juego se lo llevo por un marcador de pizarra de 100 a 88.

Y en el primer juego los Halcones también se llevaron el juego por un score de 88 a 77.

En este duelo los jugadores que más destacaron por parte del conjunto visitante fueron Aarón Nelson, quien en su último juego realizo un total de 26 puntos, dio un total de 8 rebotes y realizo 2 asistencias.

Otro que también destaco fue Leroy Davis, quien ejecuto un total de 18 puntos y un total de 6 rebotes.

Venados se encuentra en último lugar del standing. Foto: Cortesía | Caballeros de Culiacán

EL RIVAL

El equipo de Mazatlán recibió al líder general del torneo, los Astros de Jalisco, en donde empataron la serie.

El primer encuentro se lo llevo el equipo jalisciense por un marcador de 101 a 85 y el segundo encuentro lo gano el equipo del puerto 109 a 103.

En el último duelo, los jugadores que más destacaron por parte de los rojos fueron, Decensea White, quien realizó en juego realizo un total de 33 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias.

Seguido de Joshua Paul Ramírez, quien también realizo un total de 20, 2 rebotes y 7 asistencias.

PLAYOFFS:

Los playoffs se jugaran a partir del día 7 de junio, en donde se jugaran el 1 vs. 8, 2 vs. 7, 3 vs. 6 y el 4 vs. 5, si Caballeros se mantienen en el lugar séptimo de la tabla enfrentará a los Ostioneros de Guayamas.