Donovan Carrillo inspira a patinadoras de Jalisco con su histórico debut en Beijing

Además de histórica, la participación de Donovan Carillo en Beijing 2022 es fuente de inspiración y motivación para una nueva generación de patinadoras leonesas, grandes y pequeñas ahora sueñan con acudir a unos Juegos Olímpicos de Invierno.

Originario de Jalisco, Carrillo Suazo radica y entrena desde hace siete años en la capital del cuero y calzado. Junto a su entrenador Gregorio Núñez práctica en la pista de hielo ubicada en un centro comercial.

En el recinto leonés comparte sesiones de entrenamiento con infantes y jóvenes que practican patinaje como hobby, pero tras la presentación de Carrillo en Beijing 2022 ahora se inspiran y sueñan en competir en una justa olímpica invernal.

SUEÑO OLÍMPICO

“Me siento muy emocionada y feliz por él (Donovan Carillo), me tocó ver cómo ha crecido, me siento muy afortunada, su rutina estuvo hermosa, que nos represente es muy cool. Siempre había querido entrenar patinaje, intenté en gimnasia, pero verlo a él me emociona, si él pudo yo también puedo, me encantaría seguir toda la vida en el patinaje”, resaltó Grace Uribe Roddam de 18 años.

Victoria Ordaz también exaltó “Me siento muy feliz por él, desde que lo conocí supe que llegaría lejos, él se esfuerza mucho, es muy dedicado. Es una gran inspiración, pese a muchas limitaciones llegó a los Olímpicos, una competencia a la que muchos no llegan en toda su vida es muy inspirador que un mexicano nos represente en este deporte”.

Algunas de las más pequeñas como Camila Márquez de 11 años sueñan en grande “Siento inspiración y felicidad, me siento con ganas de patinar mucho, ahora mi sueño es competir en muchos eventos como los olímpicos”.

“El patinaje me encanta, deslizarse en el hielo es como si volara, Donovan es una persona increíble, tengo el sueño de ser como él y estar en Juegos Olímpicos”, agregó Oona Frausto de 10 años.

Liah Salazar ahora tiene una nueva aspiración en su vida “Es padrísimo como pudo cumplir ese sueño que muchos anhelamos, es fantástico y maravilloso lo que hizo. Es muy motivador e inspirador, si él puede lograrlo todos podemos lograrlo, es maravilloso soñar que también puedo lograr estar en la pista de unos olímpicos”.

A nombre de los padres de familia, Denise Beckman del Castillo subrayó “Que orgullo verlos ahí (Beijing 2022), a Donovan (Carrillo) y ‘Goyo’ (Núñez), son personas increíbles, me tocó verlos luchar día con día, entrenando y sobre todo se dan el tiempo de orientar a las principiantes. Que honor tenerlos cerca de nosotros, son un ejemplo para todos”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Para este miércoles Donovan Carrillo regresa al hielo para competir en la prueba de programa largo. En la pista de hielo en León volverá a proyectarse el evento con acceso libre al público a partir de las 19:00 horas.