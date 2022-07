Aranda se armó de valor camino a la caja de bateo

El saber que la pelota es la misma en el beisbol le dio confianza a Jonathan Aranda para dejar a un lado esos nervios y presión al ser llamado a su primera aparición al bat con los Rays de Tampa Bay, con lo cual se convirtió en el mexicano número 142 en debutar en las Grandes Ligas.

“Ha sido un sueño hecho realidad, todo por lo que he trabajado duro, he sacrificado, hoy está dando un fruto más en mi carrera. Cuando iba caminando al ‘home’ no podría creerlo y solo pensé en hacer lo que tenía que hacer, sabía que la pelota era la misma y gracias a Dios pude pegar mi primer hit, fue increíble”, expresó el oriundo de Tijuana, Baja California.

Para Aranda fue un proceso de 7 años de pleno crecimiento, para poder cumplir este gran sueño de todo pelotero y lo hizo con el píe derecho al conectar hit y producir carrera en su primer turno al bat enfrentando a los Piratas de Pittsburg.

El infielder de 24 años de edad jugó la segunda base y fue séptimo al bat en su primer juego, mientras que en el segundo entró como emergente. Jonathan se fue de 3-2 en total, impulsó 1 y quedó con promedio de bateo de .667 AVG.

“Fue muy reconfortante el apoyo que recibir de toda la gente y me sorprendió las palabras de motivación del mánager y de mis compañeros ese día, que muchos aún sin conocerme me felicitaron. Ya en la noche salí con mis papás a cenar, les enseñé la pelota de mi primer hit y finalizó ese día con un brindis por este logro que es de toda mi familia”, puntualizó el jugador de los Yaquis.

Con Aranda ya son 5 los peloteros de la Tribu que han visto actividad esta temporada con MLB, ya que también han jugado los pitchers Giovanny Gallegos con Cardenales de San Luís, Luís Cessa con Reds de Cincinnati, Víctor Arano con los Nacionales de Washington, así como el infielder Luís Urías con Cerveceros de Milwaukee.

En ligas menores, Aranda Ventura estaba bateando para .310 AVG, con 40 carreras producidas, 45 anotadas y 11 cuadrangulares en su cuenta con los Durham Bulls en AAA.

“Siento que he madurado mucho en poco tiempo, el reportar cada invierno en la Liga Mexicana del Pacífico con Yaquis me ha ayudado mucho a asumir mayor responsabilidad, corregir mis errores y estar preparado para esos momentos importantes. Estoy muy agradecido con toda la gente que siempre ha estado conmigo en las buenas y las malas, porque gracias a ellos también hoy soy un mejor jugador”, señaló el beisbolista mexicano.

En la temporada pasada, Jonathan Aranda bateó para .285 AVG con los Yaquis de Obregón en 41 encuentros, anotando 12 carreras, empujando 9 y se voló la barda en 2 ocasiones.