¿Lo sabías? Mazatlán ha tenido días con picos de contaminación de aire peligrosos

En lo que va del año Mazatlán ha tenido 59 días con una calidad del aire insalubre, según las Directrices de la Organización Mundial de la Salud, uno de los parámetros más rigurosos para medir la calidad atmosférica en el mundo; el puerto se rebasó el límite de las partículas ultrafinas (PM2.5).

Estas partículas, que tienen un diámetro igual o menor a 2.5 micras, son consideradas peligrosas ya que pueden desplazarse fácilmente hacia el sistema respiratorio.

Asimismo, los días 24 y 25 de marzo la ciudad registró una calidad del aire insalubre, al alcanzar los 150- 200 microgramos por metro cúbico que marca el Índice de Calidad del Aire de Estados Unidos (AQI por sus siglas en inglés).

De hecho, durante ambos días, a ciertas horas, la calidad del aire llegó a ser "muy insalubre" (200 a 300 microgramos por metro cúbico) e incluso, en la primera hora del lunes 24 de marzo, la calidad atmosférica alcanzó el nivel más alto de preocupación, "Peligroso" (301 a 500 microgramos por metro cúbico).

Y es que dos días antes se había registrado un fuerte incendio en el basurón municipal, ubicado al sur de la ciudad que duró activo más de 48 horas activo; la bruma y el olor a basura quemada, con la ayuda de la dirección de los vientos, se expandieron por casi toda la ciudad, incluida también la zona turística.

Respecto a este siniestro, la autoridad municipal sostuvo que en ningún momento la calidad del aire se vió en riesgo, al no haber rebasado los límites indicados por las normas oficiales mexicanas desde los puntos de monitoreo y horarios establecidos, pero nunca se dieron a conocer públicamente los resultados de dicho monitoreo que realizó la Dirección de Ecología y Medio Ambiente.

Aunque de acuerdo al índice AIRE Y SALUD (ICA) se alcanzó la categoría de peligrosidad "Dañina a la salud" (201 a 300 microgramos por metro cúbico) en las primeras horas del domingo 24.

Así pues, la calidad del aire en el puerto ha tenido días malos sin que la la población esté enterada al respecto, aún y cuándo marca la NOM-156- Semarnat 2012, es una obligatoriedad para las autoridades monitorear la calidad del aire en aquellas ciudades que rebasan los 500 mil habitantes y además deben poner en consulta pública los resultados que arroje el mismo.

Las mediciones (Directriz OMS 2005, AQI e ICA) fueron tomadas de la red colaborativa de monitoreo ambiental Redspira, una iniciativa de responsabilidad que se implementa en tres municipios de Sinaloa desde el año 2023, proyecto promovido por Mapasin.

No hay presupuesto

Hace seis años se creó el Programa de Gestión para mejorar la calidad del aire del Estado de Sinaloa (ProAire Sinaloa 2018- 2027) una política pública que consta de 16 medidas que tienen como objetivo controlar y revertir tanto la generación de emisiones como las tendencias de deterioro de la calidad del aire y su impacto en el medio ambiente los ecosistemas y la salud.

En este documento se indica que en el estado se cuenta con tres estaciones de monitoreo atmosférico automáticas, que se ubican en los municipios de Culiacán Ahome y Mazatlán y que deberían ser operados y administrados por la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU) hoy Secretaría de Bienestar y Desarrollo (SEBIDES).

Estos sensores miden de manera continua los contaminantes ozono (O3) monóxido de carbono (CO) bióxido de nitrógeno (NO2) dióxido de azufre (SO2) partículas menores o iguales a 10 micrómetros (PM10) partículas menores o iguales a 2.5 micrómetros (PM2.5).

Al día de hoy, y desde que inició el sexenio de Rubén Rocha Moya, estas estaciones de monitoreo están fuera de servicio por falta de presupuesto, confirmó la SEBIDES a través de una solicitud de información.

"No se encontró información referente al monitoreo de la calidad del aire en el Estado de Sinaloa, adicional a lo anterior la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable no cuenta con una página web, link, portal, microcito u otro lugar donde consultar los resultados de los monitores de la calidad del aire por lo que no existe un registro de las emisiones y transferencia de contaminantes al aire", se lee en la respuesta.

En esta misma respuesta se menciona que desde la instalación de las cabinas hasta el año 2021, existía una página web de la anterior dependencia estatal donde se publicaban los resultados del monitoreo, aclarando, que la publicación de estos datos eran intermitentes en ciertos periodos del año y que a falta de mantenimiento para su operación actualmente esa página web ya no existe.

"Las cabinas de monitoreo de la calidad en aire no se encuentran operando debido a que la Secretaría en los ejercicios Fiscales, 2022, 2023 y 2024 no ha contado con partida presupuestaria para la operación y mantenimiento de las cabinas" se agrega.

Contaminación atmosférica En Sinaloa

ProAire señala que derivado de la actividad económica, así como de las características de su flota vehicular, el inventario estatal de emisiones del año 2016 reporta que, al considerar solo las emisiones de origen antropogénico, las partículas suspendidas tanto PM10 como PM 2.5, son generadas principalmente por las quemas agrícolas, la labranza y la combustión doméstica.

Que el dióxido de azufre es producido principalmente por la generación de energía eléctrica; los óxidos de nitrógeno y el monóxido de carbono provienen de los vehículos automotores; los compuestos orgánicos volátiles son generados prioritariamente por la combustión doméstica y el uso comercial y doméstico de solventes y el amoníaco es generado casi en su totalidad por las actividades ganaderas y la aplicación de fertilizantes.

Asimismo que, a nivel municipio, las mayores contribuciones al total estatal de emisiones provienen de Culiacán, Ahome Guasave, Sinaloa, Navolato y Mazatlán.

Urge monitorear la calidad del aire

La principal razón para monitorear la calidad del aire es la salud, señaló el biólogo Salvador Martínez, encargado del programa Redspira en Sinaloa, al citar a la Organización Mundial de la Salud adjudica 6.7 millones de muertes prematuras al año en el mundo por contaminación atmosférica.

"El tema con estas partículas es que según la OMS son las más peligrosas para la salud humana, las PM2.5 por ser más pequeñas que no las podemos ver, aparte de que pueden entrar a las vías respiratorias pueden circular por el sistema sanguíneo, también pueden afectar órganos diferentes como el corazón o el cerebro", señaló.

No menos importante, agregó, la contaminación atmosférica también deteriora el entorno natural, afectado a flora y fauna y contribuyendo al cambio climático.

En acercamiento con las autoridades, señaló que estas han estimado un presupuesto de 5 millones 800 mil para reactivar las estaciones en los tres municipios más grandes del estado.

Comentó que Tijuana es ejemplo de este tipo de monitoreos, precisamente de aquella ciudad se retomó el proyecto Redspira para Sinaloa a través de una colaboración.

Se trata de una plataforma tecnológica integrada por un hardware que se compone por sensores de bajo costo, instalados en diferentes puntos de determinada area geográfica, diseñados por la empresa Certuit Software para medir la contaminación del aire.

A además de un software, que comprende aplicaciones móviles y un portal web que despliega de manera georreferenciada la ubicación de los sensores y sus mediciones.

"Son sensores pequeños, hiperlocales, que se pueden mover a diferentes partes fácilmente, es como una cajita que trae adentro sensores de temperatura, y medición de partículas, no mide todos los contaminantes, solamente de mide las partículas suspendidas PM 2.5 y PM 10", comentó.

En aquella ciudad norteña también están instalados sensores normativos, los que operan las autoridades y que si tienen capacidad para medir todos los criterios (contaminantes).

Las estaciones hiperlocales y normativas miden la calidad del aire por segundo, por minuto y lo transforman a horas y después a días; la información se va una matriz a una base de datos y se pasa en tiempo real.

"Queremos crecer esta red de monitoreo, que haya más sensores de este tipo y que podamos lograr con las autoridades que se activan las estaciones", señaló.

Martínez comentó que este programa esun ejercicio o plan piloto, al no ser la autoridad competente los datos que se obtienen del monitoreo no son publicados, ya que no son considerados oficiales pero sí son válidos.

"Una vez que gobierno active las estaciones normativas entonces los datos de nuestros sensores se van a poder sumar y en ese momento toda la matriz de información será oficial para publicarlo".

De regular a bueno

Salvador Martínez indicó que de acuerdo a las mediciones del programa Redspira, la calidad del aire promedio en Sinaloa es de regular a buena, pero con picos de contaminación ciertos días a ciertas horas.

"Hay días que ha subido la contaminación, de repente hay horarios donde sube más por alguna razón, porque están quemando, porque hay más automóviles circulando, por alguna razón empiezan a subir las cifras y vuelven a bajar, ha llegado arriba de regular, o sea que llega a insalubre, pero no es que se mantenga siempre ahi, hay momentos en donde despega y vuelve a bajar", indicó.

No obstante, para el biólogo el que se arrojen datos de irregular a insalubre es señal de que algo está afectando la calidad del aire y se debería de poner atención en ello, o es necesario llegar a una contingencia ambiental como la que se vive en la Ciudad de México.

Añadió que sería factible actualizar el inventario estatal de emisiones antes de reactivar las estaciones, ya que cada municipio tiene características diferentes en cuanto a sus fuentes contaminantes, fijas o móviles.

Mazatlán, por ejemplo, tiene una termoeléctrica que opera desde el año 1976 y que de acuerdo al Consejo Ecológico de Mazatlán produce una energía cara y sucia.

En diversas notas periodísticas se ha documentado que esta asociación civil ha impugnada por la transformación de la termoeléctrica desde hace años, presentando estudios en el que se evidencian como la central hidroeléctrica ha emitido toneladas de dióxido de azufre rebsando los límites máximos tolerados por las normas oficiales; 218 toneladas cada día en verano y 112 en invierno, además de la contaminación a los sistemas estuarinos de los alrededores.