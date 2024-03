Andrés Montaño vive un sueño de ser un referente del Mazatlán FC

Mazatlán, Sin. -El futbolista de los Cabos, Baja California Sur, Andrés “Chapo” Montaño, ha encontrado una mejor versión de sí mismo en los últimos torneos, tanto que el jugador ya se ha convertido en un referente del equipo y es muy querido por la afición.

Andrés fue parte importante de la victoria de los morados de 2-1 ante Necaxa y sabe que el cierre del torneo no será sencillo, pese a las bajas que ha tenido el equipo en cuanto a lesiones, además de la doble visita que le harán a Rayados y a Tigres.

“Se vienen partidos muy fuertes de visita, queremos que el equipo tenga una seguidilla de victorias, pero también es una satisfacción diferente el ganar, y el jugador que este adentro lo haga de la mejor manera y que no se noten las bajas que tenemos”, expresó.

Agradecido con la gente de ser ese referente

El “Chapo”, quien apostó su carrera al emigrar a Mazatlán, mantiene siempre esa humildad, dentro y fuera de la cancha, además de que está agradecido de ser ese referente del equipo y el cual es un sueño para él, el que actualmente está viviendo.

“Me siento agradecido con la gente y con los jugadores que me tienen esa confianza, la verdad es que estoy cumpliendo un sueño de niño, de ese andrecito que tenía tres, cuatro años, que quería jugar en primera, y que me vean como un referente “, compartió.

Espera ser convocado por la Sub-23

Montaño ha sido llamado constantemente a la Selección Sub-23 que dirige Ricardo Cadena, quien se presentará en Mazatlán el próximo 22 de marzo, en un duelo amistoso ante Argentina, previo a los Olímpicos de París 2024.

“Ojala pudiéramos estar ahí, obviamente es un orgullo, el representar a mi país, es un sueño que siempre he tenido de niño, pero a esperar a la convocatoria, pero enfocados ahorita completamente en Mazatlán”, agregó.