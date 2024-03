Altas expectativas para Culiacán en su viaje a la MLB Cup 2024

La selección de Culiacán tendrá una prueba de oro en la participación del torneo MLB Cup 2024, llegando a la Ciudad de México con las esperanzas de llevarse el título a casa, buscando dominar en la categoría de 11-12 años.

Los jugadores representantes de la Liga Tres Ríos lucharán por obtener el primer premio, con el hambre de ganar todos sus duelos y pasar al campeonato mundial del deporte rey, además con el premio incluido de visitar un estadio de las Grandes Ligas del Béisbol.

El manager del equipo, Carlos Espinoza, tiene claro su mentalidad competitiva para esta justa nacional: “Nosotros vamos con todo, es una competencia muy fuerte, pero vamos a por todo a ganar”.

“Nos sentimos muy contentos, motivados, estamos bien preparados, vamos con unos niños que van a darlo todo allá, ellos saben la confianza que tenemos con ellos y yo como manager de este gran equipo vamos a darlo todo” agregó el señor Espinoza, mejor conocido como el “Jojó”.

Héctor Acosta frente a una experiencia de alto calibre

Con un amplio recorrido en el mundo del béisbol, habiendo jugado en el Panamericano 2022 con la selección Sub-10 de México, el joven Héctor Acosta se encuentra con otra oportunidad importante para demostrar su gran talento, buscando ganar todo lo posible con esta selección de la liga Tres Ríos: “Uno como pelotero nunca le gusta perder, siempre me ha gustado y he querido ganar, siempre lo he dado todo”

“Que le eche todas las ganas, que no hay que bajar la guardia y hay que empezar desde el principio ganando, que compitamos al máximo, siempre dando el %100, si se puede más incluso”, comentó Acosta sobre lo que les ha comunicado el manager a través de los entrenamientos.

Finalmente, brindó unas palabras de agradecimiento por el apoyo de sus padres y familiares que siempre lo han ayudado en el camino: “Gracias por acompañarme, en este torneo vamos puros jugadores y que uno de los familiares vaya a verte jugar es una gran motivación”.

Andrés Juárez sigue los pasos correctos

Uno de los peloteritos a seguir es Andrés Juárez, conocido por ser hijo del gran Luis Juárez, actual profesional de los Leones de Yucatán, formando parte del Clásico Mundial de béisbol en anteriores ediciones y seleccionado de México en más de una oportunidad.

Para ello, Andrés nos comentó sobre el orgullo que es el estar siguiendo los mismos pasos que su padre recorrió para explotar su nivel en el béisbol: “Mucha felicidad porque mi papá me ha enseñado todo, de divertirme en cualquier lugar y de echarle ganas, así como mi papá, para poder hacer lo mismo que él”

“Feliz, contento que voy con mis amigos para vivir esta experiencia, contento de estar aquí, entrenando fuerte para lograr y tratar de traernos la copa a Culiacán”, agregó Andrés Juárez, dedicándole esta participación a su mamá, papá y todos sus familiares.