Al crear la Academia Astros, Ignacio Armenta encontró el camino del éxito

Mazatlán, Sin.- La vida de Ignacio Armenta Ornelas siempre ha estado detrás de un balón, enseñando a niños y jóvenes la profesión del futbol, un deporte que llegó a su vida para salvarlo de un problema fuerte de drogadicción.

Hoy, con 51 años de edad ya cumplidos, “Nachito”, quien toda su vida ha vivido en la colonia Francisco Villa de Mazatlán, se ha convertido en uno de los entrenadores más reconocidos del puerto, además de ser un gran impulsor del deporte desde los años 90.

“El futbol llegó a mí a la edad de 9 años, antes no existían la infinidad de clubes, escuelas o ligas que hay ahora, sólo estaba el Club Muralla y no había mucho auge en el futbol, era más el beisbol, pero ahí estuve hasta las categorías juveniles, porque mis padres me castigaron por una cosa que hice y ya no pude jugar al futbol”, relata.

De los 16 hasta los 21 años “Nachito” vivió una de sus peores etapas de su vida, al caer en el alcoholismo y drogadicción, una experiencia que le ayudó a ser la persona que es ahora gracias al balompié, donde pudo encontrar amigos y un rato de diversión con el balón.

“En ese momento toqué fondo, me acerqué a Dios y me refugié aquí en la Parroquia San Juan Apóstol de la Pancho Villa; le doy gracias al Padre Rafael Martínez Gallardo, que fue uno de los que me ayudó, además de que tenía la encomienda de acercarme a ellos, ya que también tenían problemas de drogadicción y los invitaba a jugar futbol, allá por los campos del Campomal, donde está la Ley de Bicentenario”.

Niños y jóvenes acuden con “Nachito” para comenzar su trayectoria dentro del balompié. Foto: Isac Chávez | El Sol de Mazatlán

La vida lo hizo entrenador de futbol

Durante los años 90, al comenzar a acercar al futbol a los chavos que se llevaban en el kiosco de la plazuela de la colonia Francisco Villa, le abrió las puertas de su camino como entrenador, primero para hacerlo de forma recreativa y después a través de un torneo entre las parroquias del puerto, hasta el nacimiento de una academia de nombre San Juan Apóstol.

“Empezamos hacer equipos de libres, equipo de juveniles y equipos de infantil, ya que en aquel tiempo había mucha desintegración, todavía lo hay, pero el tener a esos jóvenes aquí nos sirvió para hacer nuestra academia de futbol”.

“Desde el principio fue motivar a los chavos a hacer el deporte, a que no se involucraran en las drogas y delincuencia, te estoy hablando por ahí del año 1994. Incluso el Padre Rafael Martínez nos apoyó comprándonos material deportivo, ayudándonos con el campo aquí al lado en la Parroquia, poniendo porterías y dándonos balones”, recuerda Armenta.

La amistad que logró hacer con Julio Díaz, Raymundo Lepe, Ismael Ojeda y el “Chiva”, quienes fungieron en su momento como entrenadores, le ayudaron a crecer y compartir la filosofía de vida de la academia, que posteriormente se transformaría en Astros Mazatlán, con el paso del tiempo.

“Julio Díaz, Raymundo Lepe, Ismael Ojeda y el ‘Chiva’, comenzaron a involucrarse más conmigo, para atender a los niños. Todo mundo se acercaba con nosotros, todavía ayudábamos a jóvenes con problemas de alcoholismo, drogas y gracias al futbol lograron dejar atrás sus vicios, además de que comenzamos a formar equipos de mujeres”.

Ignacio Armenta. Foto: Isac Chávez | El Sol de Mazatlán

Lleva a jóvenes al profesionalismo

“Nachito” comenzó a buscar talento en la misma colonia Francisco Villa, en busca de que dieran el salto a algún club.

“En su momento sí me tocó llevar a algunos, a Gustavo Macías, el ‘Chitara’, que es el más conocido, yo lleve un camión a Santos Laguna, hubo algunos muchachitos que sí los vieron bien, pero no se quedaron por falta de apoyo, no es como ahora, que hay un poco más de oportunidades”.

Más apertura

Tomás Núñez Larreta trajo la primera escuela del Atlas en Mazatlán y al trabajar junto con “Nachito” se fue creando la nueva escuela, para dejar atrás sus orígenes de la parroquia, hasta la transformación de Astros, que estuvo en varias canchas de Mazatlán hasta regresar a la Pancho Villa.

A raíz de eso, por la academia, han destacado dos jugadores, Daniel “Güero” Jara, que estuvo jugando en la Segunda División de Chile y que es goleador en la Primera Fuerza Municipal, hasta Juan Gamboa, un joven de la Pancho Villa a quien el equipo Toluca le abrió las puertas de Primera División y que se encuentra ahora en Liga de Expansión MX.

“Con nosotros Daniel Jara estuvo desde infantiles hasta juvenil A. Juanito Gamboa estuvo aquí desde chupones, hasta infantil, para después emigrar con el profe Beto y llegó a Primera División, además de otros jugadores que no pudieron llegar por falta de recursos”, agregó.

En la actualidad la academia que tiene Armenta cuenta con más de 400 niños y jóvenes, a quienes les enseña las bases del futbol, hasta la categoría Primera Juvenil, que es antes de entrar a la categoría libre.

Datos

30 años tiene “Nachito” Armenta como entrenador de futbol