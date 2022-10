Afición de Mazatlán FC explota contra el equipo

Mazatlán, Sin.-Tal parece que el mal torneo que tuvo Mazatlán FC, ya hizo molestar a más de un aficionado, quienes la noche del martes, fueron a poner algunos mensajes a la directiva para levantar la voz y que cambien algunas cosas del equipo.

Mazatlán, no pudo clasificar al repechaje, en un torneo donde con 19 puntos estaba prácticamente del otro lado, algo que no se consumó al perder 3-0 ante Santos Laguna, aun cuando solo tenían que sacar un triunfo del TSM, que no fue concretado.

Fue un grupo de aficionados, quienes comenzaron a colocar las mantas, en la reja al entrar del estadio, pidiendo la salida de jugadores como Gonzalo Sosa, quien sólo pudo anotar un solo gol y al quien le achacan la eliminación, tras fallar el penal en el primer tiempo ante Santos.

Otros de los nombres que aparecen en las pancartas, es del también delantero Brian Rubio, que no tuvo un nivel que se esperaba, tras ser el goleador el torneo pasado, así como la de Marco Fabián, jugador que la misma afición se cansó de esperar resultados.

Exigen la salida de varios jugadores del club. Foto: Cortesía | Aficionados del Mazatlán FC

La afición quiere la renovación de Nicolás Benedetti

Uno de las piezas claves del Mazatlán FC en los últimos torneos, ha sido Nicolás Benedetti, quien terminará el préstamo con los Cañoneros en diciembre y que tendrá que volver al América, pero gran parte de los hinchas morados quieren que se quede.

Foto: Cortesía | Aficionados del Mazatlán FC

Al no tener Mazatlán un emblema en el equipo y ver cómo el colombiano se ha ganado un lugar en el corazón de la afición, la cula piden su permanencia, de lo contrario no comprarán el bono, como de manera de castigo.

Hasta el momento, no se sabe si el club del puerto sinaloense ya negocia con el América para comprar su carta, ya que de lo contrario sería inminente su salida del club.