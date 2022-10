Siempre nos faltó más durante el torneo: Gabriel Caballero

Mazatlán, Sin.- Luego de ser aplastados en el segundo tiempo por Santos Laguna con un marcador de 3-0 y quedar eliminados del Torneo Apertura 2022, Gabriel Caballero, sabe que el campeonato no se les fue en el último encuentro de la jornada, sino que reconoce los errores que tuvieron durante el trayecto.

“No tengo nada que recriminar, tuvimos unas claras, fallamos un penal y se nos complicó el partido, que nos sirva de experiencia que entre más esfuerzos que se haga, siempre nos hace falta un poco más, pero lamentablemente nos faltó ser certeros, es un reflejo que nos pasó en todo el campeonato”.

También puedes leer: ¡A resguardarse! Protección Civil de Mazatlán suspenderá las actividades deportivas

“Empatamos ocho partidos en el torneo, de los cuales seis íbamos ganando, y no supimos mantener el resultado y esos 12 o 15 puntos pudieron haber cambiado, y no se pierde hoy el repechaje, lo perdimos durante el torneo”, explicó el estratega.

Pese al panorama de optimismo con el que llegó el equipo al encuentro ante Santos Laguna, los porteños, están dolidos por esa eliminación, ya que estaba todo en sus manos para dar ese golpe de autoridad, que no llegó.

“El equipo está triste, está dolido, formamos un buen grupo, este es un equipo luchón, solidario y la tristeza de la derrota nos queda, pero por más que merecimos mucho más no pudimos y la eliminación duele, yo estoy en deuda con el club y con la afición”.

Mazatlán FC tendrá que ver la liguilla por la tele. Foto: Cortesía | Mazatlán FC

Caballero se reunirá con su directiva para la evaluación de su desempeño

Al ser el primer torneo completo del “Eterno” al frente de Mazatlán, Gabriel sabe que los resultados no fueron los esperados, y tendrá que rendirle cuentas a su directiva, para ver si continúa al frente del barco morado o no.

“Mañana o pasado nos sentarnos con la directiva y sacar las conclusiones, y después veremos, lo más importante es buscar las soluciones y pensar en lo que sigue”.

“Yo lo que rescato del equipo, es que hay una postura de lo que era antes, jugando con rivales difíciles y que siempre buscó los partidos, sobre el final ganamos algunos juegos, y no hay de otra más que ir para adelante, la directiva me ha apoyado en todo y bueno, el tropiezo duele y no conozco otra forma que trabajar”, agregó.