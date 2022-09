Reconocen trayectoria de la Trabajadora Social María del Rosario Sánchez Zataráin

Mazatlán, Sin.- Ella no quería ser maestra, pero el destino le tenía preparado algo muy diferente. La doctora María del Rosario Sánchez Zataráin, compartió con los asistentes del Centro Cultural de las Artes "Maestro Carlos Ambriz", sus anécdotas en la charla "Experiencias de una leyenda en vida".

La invitada especial del mes de septiembre, contó que desde los 14 años supo que quería ser Trabajadora Social, aunque su padre quería que fuera maestra.

La originaria de El Roble, recordó que, aunque sus padres siempre los apoyaron en todo a sus hermanos y a ella, en un principio no la querían dejar salir a estudiar.

"En Mazatlán, recién iniciada la escuela de Trabajo Social en la UAS, había salido de secundaria en 1977, cuando ya se tiene que decir en casa 'hay que salir estudiar' mi papá tenía mucho miedo de que yo saliera, yo era la hija mujer más grande, él y mi mamá platicaron y dijeron 'se me hace que no la vamos a dejar salir porque podemos perder a mi hija'", recordó.

Logró convencerlos después con la ayuda de su profesor y fue su papá quién le dijo que le gustaría que fuera maestra, así que vino al puerto a presentar el examen.

Llegado el día, después de presentar la prueba y de notificarle que si había pasado, se disponía regresar a su casa cuándo una paisana le comentó que también había la carrera de Trabajo Social, al contarle de las bondades de esta noble carrera decidió que a eso se quería dedicar.

"Y dije 'de ahí soy' me bajé del camión y me regresé a la escuela, llegué a la universidad, eran unos espacios que estaban en el Rubén Jaramillo y en cuanto llegué me abordó un estudiante", contó.

Fue a preguntar entonces lo que necesitaba para entrar a esta carrera, que en aquel entonces era técnica. Al llegar a su casa contó a sus padres lo sucedido y estos aceptaron su decisión.

Trayectoria

Así inició su aventura. Culminó sus estudios a nivel técnico en 1981, después empezó a buscar trabajo. El encargado de la dirección de Trabajo Social la invitó a trabajar a la universidad, esto en 1982, cuando apenas tenía 18 años, a la par que estudió la preparatoria para lograr después la nivelación a licenciatura.

"Las cosas de la vida, a mí mi papá me había pedido que fuera maestra y yo no quería ser maestra, yo quería ser trabajadora social y terminé siendo maestra de Trabajo Social", expresó.

De 1983 a 1988 estuvo trabajando en Culiacán como maestra, coordinadora de Servicio Social, coordinadora Académica y coordinadora de Prácticas.

Regresa a Mazatlán, dónde estuvo en Coordinación Académica de Vicerrectoría, del 2010 al 2013 fue directora de la Facultad de Trabajo y en este último año dio el salto a la política cuando fue diputada en el Congreso del Estado.

Confiesa que nunca estuvo en sus planes ser legisladora, todo inició en el Partido Sinaloense, dónde era activista de este proyecto político, por azahares del destino llegó a ser diputada plurinominal.

Entre los retos más grandes que enfrentó en su quehacer como diputada, comentó, fue lograr el reconocimiento de la mujer dentro de la política.

Pese a que ya se jubiló, sigue asistiendo a la universidad a impartir conferencias y talleres, recientemente ocupó el cargo de Secretaria del Ayuntamiento en El Rosario. Actualmente, es vicepresidenta de la Federación Nacional de Colegio de Trabajadores Sociales Mexicanos y presidenta de la Asociación de Mujeres Profesionistas Universitarias.

Sobre la charla

"Experiencias de una leyenda en vida" es un proyecto del Centro Cultural de las Artes "Maestro Carlos Ambriz", donde cada mes los asistentes pueden escuchar de viva voz a los invitados, quienes charlaran sobre su vida, su trabajo y su creación.

Hombres y mujeres ejemplares en el ámbito de las artes, las ciencias, labor comunitaria, docencia, altruismo, entre otos.