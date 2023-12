Ofrecen músicos y solistas regocijante Concierto Decembrino 2023

Culiacán, Sin.- Como cada año, el tradicional Concierto Decembrino de la Sociedad Artística Sinaloense, que este año llega a su edición 23, no defraudó a nadie y todo mundo salió del Teatro Pablo de Villavicencio con el alma llena de alborozo a celebrar con ponche caliente y galletitas de jengibre el variado y regocijante programa.

Con la orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes y los solistas Hildelisa Hangis, Alejandra Gómez, Octavio Rivas y Tomás Castellanos, bajo la dirección de Raúl Aquiles Delgado, el programa se integró con arias de ópera, temas de grandes musicales y algo de música navideña, además de tres oberturas y otras piezas orquestales.

Abrió con la siempre imponente Obertura de “Los maestros cantores de Nürnberg”, de Richard Wagner, para luego entrar al escenario la soprano Hildelisa Hangis, originaria de Escuinapa y con una muy bien cimentada carrera, para interpretar el aria “Sí, mi chiamano Mimi” (Sí, me llaman Mimí), de “La Boheme”, de Giacomo Puccini, en una consistente interpretación.

Luego, el tenor coahuilense Octavio Rivas cantó "Donna non vidi mai" (Nunca vi una mujer así), de la ópera "Manon Lescaut", de Puccini, y el barítono Tomás Castellanos interpretó "Avant de quitter ces lieux" (Antes de abandonar estos lugares), de la ópera “Fausto” de Charles Gounod, para entrar la mezzosoprano regiomontana Alejandra Gómez con el tema “"Mon coeur s'ouvre a ta voix" (Mi corazón se abre a tu voz) de la ópera "Sansón y Dalila", del francés Camilo Saint-Saëns.

Un momento mágico siguió cuando soprano y mezzosoprano brindaron una magistral interpretación de la “Barcarola” (Bella noche) de la ópera “Los cuentos de Hoffman)", de Johann Strauss, al cual siguió el famoso "Toreador", de la ópera "Carmen", de Georges Bizet, en la voz de Castellanos, y una interpretación, la más aplaudida de todas, de la famosísima aria "Nessun Dorma" de la ópera "Turandot", de Puccini, por Octavio Rivas.

Cerraron la primera parte las cuatro voces juntas, en el ensamble "Dein ist mein ganzes herz" ("Tú que has atrapado mi corazón"), de la opereta "La tierra de las sonrisas", de Franz Lehár.

Tras el intermedio, el programa continuó con la "Obertura festiva", del ruso Dmitri Shostakovich, y luego la Obertura del musical "Mi bella dama", de Frederick Loewe, seguida del tema "Podría haber bailado toda la noche" ("I could have danced all nigth"), del mismo musical, interpretado mágicamente por la soprano Hildelisa Hangis, en una aplaudida presentación.

Del musical "Los miserables", de Claude-Michel Shönberg, el barítono Tomás Castellanos fue aplaudido con la pieza "Stars", mientras que la mezzosoprano Alejandra Gómez fue celebrada con el tema "I dreamed a dream", del mismo musical.

Ya hacia el final, Octavio Rivas brindó una excelente y sensitiva interpretación del "Cántico de Noel", de Adolphe Adam, un tema lleno de esperanza, y la orquesta sola interpretó un popurrí de villancicos de siempre, en la pieza "Christmas Festival", de Leroy Anderson, en la que el mismo director fue piedra de escándalo al propiciar los aplausos del público mientras bailoteaba en el escenario, batuta en mano.

A petición de otra, otra, interpretaron aún "Jesus bleibet meine Freude" la conocida (“Jesús, gloria de los hombres", de Johann Sebastian Bach, pero con letra), cantada por los cuatro solistas, provocando los últimos aplausos de un público entusiasmado. Con este concierto cierra la Temporada anual de la Sociedad Artística Sinaloense y del Instituto Sinaloense de Cultura.