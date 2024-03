Fernando Aceves publica libro que reúne fotografías de los protagonistas de la cinematografía contemporánea

Un total de 186 retratos integran el libro “Mexicanos en el cine”, de Fernando Aceves acompañados de textos de Jorge F. Hernández, Leonardo García Tsao y Arantxa Luna.

Durante seis años, de 2018 a 2023, el fotógrafo retrató a distintas personalidades involucradas en el proceso de producir una película (guionistas, directores, actores, cinefotógrafo, foquistas, vestuaristas, maquilladoras, creadores de efectos especiales o editores.

En las páginas del libro aparecen Silvia Pinal, Ignacio López Tarso con el Muñeco de ventrílocuo “Titino” que aparece en el filme “El hombre de papel”, de 1963; Ernesto Gómez Cruz, Julieta Egurrola, Luisa Huertas, Marina de Tavira, Bertha Navarro, Arturo Ripstein, Guillermo del Toro, Fernando Eimbcke, Alejandro González Iñarritu, Carlos Marcovich, Guillermo Arriaga, y Rodrigo Prieto, entre otros.

El cineasta Nicolás Echeverría, la actriz Marina de Tavira, la editora Nelly Rosales Plascencia, y el crítico Leonardo García Tsao, acompañaron al autor en la presentación del libro en la Cineteca Nacional, donde estará a la venta, igual que en la Cineteca de las Artes. “Es un ensayo fotográfico construido con instantes y magia capturadas para el acervo cultural y la memoria histórica del cine”, señaló la editora.

Fernando Aceves, relató algunos de sus encuentros con las personalidades que aparecen en la publicación, entre ellos, Guillermo del Toro. “Fue en 2018 en Guadalajara. Primero investigué a qué hora desayunaba y sí, arribó exacto. Me presenté con él y le dije lo del proyecto. No se negó, me dijo que si lo esperaba y tardó en desayunar poco más de dos horas, en ese inter atendía llamadas y hasta una videoconferencia. Luego me dio el tiempo preciso para tomarle una serie de fotografías”.

Aceves recordó que el actor Jesús Ochoa, “fue el único de los 186 fotografiados que al dar las indicaciones nunca, nunca me hizo caso” y confió que se quedó con las ganas de capturar la imagen de Gael García Bernal.

Marina de Tavira manifestó su agradecimiento “por incluirme en este hermosísimo libro, en el que me colé de panzazo porque yo sobre todo me he dedicado a los escenarios teatrales, pero bueno aquí estoy, y me siento muy orgullosa de estar en este ejemplar y de hacerme parte de esta colectividad del cine mexicano.

“Siempre he pensado que en el cine así como el teatro, lo que importa es la relación entre el mundo creado, la ficción, los personajes o aquellos que se quieren comunicar y aquellos que lo reciben, y que siempre será único y nuevo, dependiendo de quien la mira. Es como decía Tchaikovsky: El arte es la experiencia estética que se da entre la obra y aquel que la atestigua. Sin embargo, si construimos la experiencia, lo que resalta, lo que importa, son las personas que lo hicieron posible, que no aparecen, que no se ven porque incluso en el caso de los actores y actrices lo que aparece es el personaje, no ellos ni ellas mismas.

“Fernando lo que nos regala en este libro son esas historias que no conocemos y que s e revelan a través de su mirada en ese instante único, efímero y perpetuo al mismo tiempo que es la fotografía. Nos ofrece una nueva experiencia estética, para conocer las historias dentro de las historias. Te doy las gracias Fernando y a todas las personas involucradas con sus testimonios en una época de nuestro cine que es también un testimonio de nuestro tiempo. Son personas únicas e irrepetibles pero son contundentemente una colectividad, un esfuerzo común por crear los mundos que nos representan y que seguirán hablando cuando ya no estemos”, reconoció la actriz. “Mexicanos en el cine” estará a la venta en la Cineteca Nacional y en la Cineteca de las Artes.