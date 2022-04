Este jueves podremos conocer más el universo de “Frida Kahlo”

El Instituto Sinaloense de Cultura, a través de su Delegación Sur en el Museo de Arte de Mazatlán, llevará a cabo en punto de las 19:00 horas en la galería Carlos Bueno de la Casa de Cultura Zapatistas la exposición “Frida Kahlo”.

Dicha exposición, la cual es con la curaduría de Kleyna Sarabia, directora de Casa de Cultura Zapatistas, muestran obras de la artista llenas de vida, acompañadas de música acorde con ella, den la que durante la visita los asistentes podrán viajar a otro mundo, al universo de Frida Kahlo. Los constantes autorretratos hablan desde la perspectiva del espejo sobre su cama, sus sentimientos, amor, anhelo y dolor.

Frida Khalo pintó sus autorretratos como una manera de sobrellevar su soledad, de sostener un espejo frente a sí misma y frente a los espectadores, y así, hacerse notar: como si dijera, no me dejes sola, y no me olvides. Su miedo a ese aislamiento se alimentó de sus dolores.

Trató de esconder, encubrir, ocultar y disimular esa soledad en complejos mundos de imágenes. Por ello, en su pintura se pueden ver muchos detalles que todavía están esperando a ser descifrados. En este espectáculo, se detonan los sentimientos básicos universales que aborda Frida Kahlo en su obra. Y así, verás reflejadas tus propias emociones y emprenderás un viaje hacia un interior desconocido.

La Casa de Cultura Zapatistas

Lleva dos años impartiendo talleres con técnicas mixtas, principalmente con elemento representativos de las bellas artes. Comenzó para enfocar un beneficio a la comunidad, sobre todo al el sector infantil que está en rojo. Dar a conocer la diversidad cultural a través de conocer los distintos Enroques Culturales y poner en práctica el uso del pincel, de los colores y del pensamiento de cada uno para plasmar bellamente un lienzo.

