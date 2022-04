Lizet Norzagaray da voz a conflictos sociales con el teatro

Culiacán, Sin.- Cuando Lizet empezó actuar en obras de teatro, no tenía idea de que el cuarto arte se volvería pieza fundamental en su vida, pues más tarde la llevaría a formarse como dramaturga y así poder contar sus historias.

“Empecé a tomar cursos de dramaturgia porque quería contar historias, pero historias que a mí me dolieran, que a mí me molestaran”, dijo Lizet en una entrevista para el Sol de Sinaloa.

Originaria de Guasave, pero con más de 20 años viviendo en Culiacán, Sinaloa, la joven de 27 años tuvo su primer acercamiento con el teatro mientras era alumna de preparatoria en la sindicatura de Aguaruto, en donde descubrió un mundo llenó de historia con el que encontraría la manera de usarlo como un medio de denuncia de los conflictos sociales.

“En mis obras yo hablo de cosas sociales que me molestan y de injusticias que no deberían de existir y las cuento para que las personas también se molesten conmigo”, comentó,

Desde que Lizet comenzó su formación cómo dramaturga, le dio vida a la compañía “Detonante teatro”, con la cual además de utilizarla como medio de denuncia, es una apuesta por mantener viva la dramaturgia regional.

Puesta en escena

Una vez que Lizet salió de la preparatoria, buscó la manera de seguir arriba de los escenarios y comenzó a tomar cursos de dramaturgia al mismo tiempo que se formaba como licenciada en Lengua y Literatura Hispánica, con el fin de poder escribir sus propias.

“Yo quería escribir cosas que a mí me dolieran, que a mí me causaran algo”

Con esa idea en la mente y las ganas de seguir siendo actriz, Lizet le dio vida junto con un par de amigas, la cual nació con el fin de hacer obras que traten temas dirigidos a la juventud.

“Detonante teatral nace para traer a la juventud nuevos temas de la actualidad, de hecho, la primera obra, “Voz en off”, habla de que hay que crecer en un mundo que es injusto, en el que no basta con que sueñes, sino que tienes que trabajar y tienes que esforzarte y aguantar la desigualdad de que llegué alguien que quizá sabe menos que tú”, recordó.

De hecho, esta dramaturga ha tocado también temas relacionados con el narcotráfico, de cómo los más jóvenes se van arriesgando para ingresar a ese mundo que muestran las series, además de contar las realidades de lo que es vivir en campos agrícolas de Culiacán.

“En otra de mis obras hablo sobre los punteros, de cómo son los más jóvenes los que primero ponen el cuerpo y que son los que disfrutan menos de ese mundo que nos muestran en las grandes series”

El teatro como medio de denuncia

Si bien pocos son los dramaturgos que hay actualmente en Sinaloa, para esta escritora, el teatro puede ser el mejor medio para denunciar lo que se vive actualmente en la ciudad y así contarles a las personas cuáles son los problemas sociales que se viven en el estado.

“En Sinaloa hay muchos espacios para teatro, para montar obras, pero no se habla de lo que en el teatro se debería de hablar, que es lo que pasa en tu sociedad, en el teatro no se está hablando de esto, no se habla de que es lo que pasa en Culiacán, siento que los teatreros deberíamos entender que el teatro se puede usar como un medio de denuncia”.

Para esta escritora, hacer unión junto con los demás teatros y dramaturgos en una puesta en escena hablando sobre los desaparecidos o bien la problemática social en Sinaloa podría impactar a nivel nacional.

“Yo a veces quisiera que montáramos cosas entre todos, nosotros pudiéramos hacer algo más grande y más impactante, imagínate, si todos nos uniéramos a un grito, nos escucharían más personas”

PROMOTORA

Desde hace cinco años trabaja como promotora de lectura e inicio el pasado 05 de abril el programa “La Voz que Permanece”.