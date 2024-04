En puerta las próximas actividades del Festival de Guitarra Sinaloa 2024

Culiacán, Sin. -El próximo jueves 11 de abril, continúa el 24º Festival Internacional de la Guitarra Sinaloa 2024, con la presentación del dúo integrado por Kasia Smoralek y Gianmarco Ciampa, y Jhostin Misael Guzmán (de Polonia, Italia y México, respectivamente), acompañados por la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, y el viernes 12, con Ariadna Cuéllar, de Cuba.

Ambos conciertos se realizarán en el Teatro Pablo de Villavicencio, con entrada libre, a partir de las 19:30 horas.

Kasia Smolarek es una guitarrista clásica nacida en Polonia, quien comenzó a tocar la guitarra a los 8 años. Actualmente, es estudiante de la aclamada Universidad Mozarteum de Salzburgo en la clase del profesor Marco Diaz-Tamayo. A pesar de su corta edad ha obtenido más de 20 premios en concursos nacionales e internacionales, y ha participado en diversos festivales de guitarra ofreciendo conciertos sola y con orquesta, impartiendo clases magistrales y como miembro del jurado.

El italiano Gian Marco Campa, a su vez, cursó sus estudios de guitarra en el New York Mannes College y fue contratado para realizar una gira de conciertos en Estados Unidos, trabajo que le permitió actuar en la New York Classical Guitar Society en el Manhattan Theatre de New York. Además, el llamado Golden guitar por el Comité Científico Internacional de Competición Michele Pittaluga de Alessandria, construyó su carrera con pilares como la disciplina y la resistencia, los cuales le han permitido conquistar a su audiencia.

Por su parte, Jhostin Misael Guzmán (de Jalisco) es egresado del Centro de Educación Artística (Cedart) y actualmente cursa sus estudios de Guitarra Clásica en el Instituto Universitario de Bellas Artes (IUBA) de la Universidad de Colima, obtuvo el tercer lugar en el 45º Festival de Guitarra de Paracho 2020 y el primer lugar en el 16º Concurso Internacional de Guitarra Culiacán, el año pasado.

Y Ariadna Cuéllar, quien empezó a los diez años a estudiar guitarra en su natal Cuba; a los 14 años participó en su primera competencia en Concurso Nacional de Estudiantes de Guitarra, donde obtuvo el segundo lugar y una mención por la Mejor Interpretación de Marieta, de Francisco Tárrega. Durante sus estudios profesionales participó en una competencia de guitarristas profesionales donde obtuvo el tercer lugar y una mención por la Mejor Interpretación de la Música de Leo Brower.

El Festival se lleva a cabo por primera vez en un formato de temporada durante cuatro meses, con la presencia de músicos de España, Brasil, Argentina, Colombia, Cuba, Italia, Polonia y México, y con 21 conciertos, 6 clases magistrales, 2 conferencias y el Concurso Internacional de Guitarra Culiacán cuya convocatoria ya se ha lanzado y que se realizará en octubre próximo.