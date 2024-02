El arte de diseñar: Édgar Mohe es el creador de los vestidos de las Reinas del Carnaval de Mazatlán 2024

“En el arte de diseñar encontré mi camino, un sendero lleno de sueños, anécdotas y aventuras que van acompañados de pasión y amor que se reflejan a lápiz y papel y tienen el poder de convertirse en obras de arte hechas en razos y lamé”, afirma Édgar Mohe.

Con 24 años de edad, el estudiante de arquitectura entró en el diseño de vestidos reales del Carnaval de Mazatlán por la puerta grande, cuando su sueño de vestir a una reina lo encaminó hasta el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán; en el 2023 fue el creador del atuendo de la Reina del Carnaval y este año aterrizará sus principales valores estéticos y sus lecturas sobre el barroquismo en los vestidos de la Reina de los Juegos Florales, Reina Infantil y Reina de la Poesía.

“Nadie dijo que el inicio sería fácil pero llegar a esta meta fue más que hermoso”, expresa el novel creativo con un futuro prometedor en el mundo del diseño de modas.

Con un talento nato para materializar ideas y deseos con trozos de razo, lamé, perlas, lentejuelas y galones, Mohe invita a convertir la vida en un diccionario de sueños, donde la fuerza y la perseverancia sean la tinta de sus hojas.

“Demostremos al mundo pero sobre todo a nosotros mismos, que estamos dispuestos a superarnos y a vivir el día al máximo, mi sueño apenas comienza, y sé que otras personas también lograrán los suyos. Aquí estoy de nuevo con los mismos sueños que el año pasado y ahora transformándonos, mejorándonos, porque creo que tienes que evolucionar te tienes que transformar, tienes que mejorar para poder dar tu cien por ciento”, enfatiza.

Sus diseños están inspirados en pintores de la época del Barroco. Foto: Cortesía | Cultura

Un proceso emocionante

Su incursión como diseñador del vestuario real de la máxima fiesta del puerto ha sido un proceso emocionante y asombroso.

“No me esperaba nada de lo que me sucedió, tanto el año pasado como este año han sido una sorpresa brutal porque el 2023 diseñé el vestido de la Reina del Carnaval y este año los otros tres restantes, entonces es y ha sido un proceso hermoso. Este 2024 me toca diseñar el vestido de la Reina de los Juegos Florales, de la Reina Infantil y de la Reina de la Poesía del Carnaval Internacional de Mazatlán”, señala.

Sus diseños serán materializados y llevados a las telas por Sodelva Ríos y está seguro que serán espectaculares.

Los elementos que contempló está vez son una mezcla entre el cielo y la tierra; para estas tres obras se inspiró en tres pintores importantes del barroco: Rubens, pintor alemán; Diego Velázquez, pintor español y Artemisia Gentileschi, pintora italiana.

Los elementos que contempló está vez son una mezcla entre el cielo y la tierra. Foto: Cortesía | Cultura

“Es hacer un homenaje a las obras de estas tres grandes figuras representativas del barroco original y de la pintura realista de esta época”.

Reconoce que al darse cuenta que la temática de este año será “Eclipse Barroco” las ideas comenzaron a viajar en su mente y diseñó 40 propuestas que fueron detalladas cuando se reveló el tema del Carnaval aunque solo entregó 25 bocetos a Cultura, de los cuales se eligieron tres.

“Al enterarme de que habían elegido tres de mis diseños para mí fue una sorpresa yo no lo esperaba, voy simplemente a que vean mi trabajo, a que sepan que amo el Carnaval, que me apasiona, si me elijen bien, pero si no, el que hayan visto mi trabajo para mí eso es lo más importante”, comenta.

El diseñador comparte que ya le puso nombre a sus creaciones que serán inmortalizadas durante las noches de coronaciones.

“Tienen nombre inspirados en las pinturas que utilicé, el vestido de la Reina de los Juegos Florales se llama “El nacimiento de la vía láctea”; la Reina Infantil se llama “Las Meninas” y la Reina de la Poesía Infantil se llama “Le Grand Artemisia” y quiero también resaltar que así como tienen un nombre de pintura, tienen su poema, toda la historia de cada uno de los vestidos, el significado de cada vestido parte de un poema escrito por un servidor, para cada uno de las reinas, que porte la indumentaria real”, puntualiza.

Coronaciones

La coronación de la Reina de los Juegos Florales del Carnaval será el viernes 9 de febrero, mientras que la de la Reina Infantil se llevará a cabo el 12 de febrero.