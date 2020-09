Cuento para niños: Aventurando “En los ojos de Inés”

Culiacán, Sin.- Georgina Martínez una promotora cultural, maestra de danza, editora del periódico para niños “Alas de papel” que duro 16 años hasta el año pasado, locutora desde hace 14 años del programa de radio para niños “Tranca palanca”, es sencilla e increíblemente talentosa al momento de contar un cuento para niños, pues con una facilidad logra transportar a chicos y grandes al mágico lugar de la narrativa que ésta leyendo.

Nacida en Culiacán, Sinaloa, en 1971, comenzó desde los 15 años apoyar a su mamá maestra de danza con los niños de 7 años y fue hay que descubrió su empatía con los niños.

De corazón me gusta trabajar con los niños, es algo que disfruto me llevo bien con los ellos, empatizo con ellos y por eso yo dije yo quiero escribir cuentos para niñosMartínez

Comentó que lo que ella quiere es seguir escribiendo cuentos de niños de las cosas que les sucede a los niños de Sinaloa, “he recorrido todo él estado desde dando taller para el Instituto Estatal Electoral, hasta talleres de creación literaria y tengo actualmente un taller de poesía que doy, y los niños escriben, dicen cosas y aunque son niños iguales los de México, los de Francia o de donde tu quieras, los niños de Sinaloa si tienen ciertas características, ciertas problemáticas y yo dije yo voy a escribir cuentos para niños yo quiero hacerlo, es un público al que quiero dedicarme porque me gusta soy maestra de corazón me gusta hacer historias que dejen algo, de niños reales que tienen miedo, ilusión, alegría y quiero retratar esos niños y porque me gusta muchísimo disfruto realmente de corazón, me encanta”, detalló.

El libro “En los ojos de Inés” se presentará este próximo 22 de septiembre. Foto: Jesús Verdugo | El Sol de Sinaloa

La escritora sinaloense presentó el año pasado su primer cuento para niños, “Costras” una historia profunda de amor y ternura, ahora presenta “En los ojos de Inés” una historia de muchas aventuras y misterio y que con solo ver el libro lleno de color e increíbles ilustraciones deseas leerlo en ese momento.

Al preguntarle por que “En los ojos de Inés” esto fue lo que respondió, “yo una vez viendo una fotografía de la gran escritora Inés Arredondo, tan bonita y tan clara su mirada la vi y dije y si me meto a sus ojos y si la regreso a cuando era niña y si le pongo todo lo que yo aprendí que le oía a mi suegro que me contaba del Higueral, El Dorado y las historias que Doña Irma Garmendia cronista de El Dorado también me contaba de la Hacienda Redo, yo hice una vez la un reportaje de la Hacienda del Dorado la de Redo, y yo dije algún día ésta haciendo será el marco de algún cueto que yo escriba eso fue hace como 10 años y tenía como que ese pendientito con esa hacienda y con lo que me hizo sentir, entonces fue así como empecé como si me metiera en los ojos de Inés Arredondo y me convirtiera en una niña”.

Al platicar sobre la historia que cuenta “En los ojos de Inés” Georgina con su inigualable manera de contar historia explicó, “tiene muchas aventuras, porque cuenta la historia de una niña que es muy feliz que va a visitar en los veranos a su abuelo que es el administrador de una gran hacienda el hombre de confianza, pero un día llega el hacendado a visitar la hacienda y algo sucede”.

Explicó que tiene algo de misterio y por ese lado asegura que es su manera de tomar un poquito el sentido ese de la literatura de Inés Arredondo “siempre tiene algo de misterio entonces yo dijo yo voy hacer algo así pero con mi estilo, yo me la voy a imaginar de niña y me la voy a imaginar en la hacienda por eso se llama “En los ojos de Inés”, porque aparte el abuelo al contarle cuentos a Inés una vez le dijo yo te voy hacer un hechizo lo voy a poner en tus ojos y tu vas a poder ver lo que otros no ven y ese es un escritor, un escritor es una persona que puede imaginarse otras cosas y pues tiene un final abierto, en el que te puedes hacer muchas preguntas”.





Dijo que en la pasta del libro esta el homenaje a Inés Arredondo pues es una foto de ella de niña, con una llamativa ilustración, las cuales se pueden ver en sus 40 páginas, además la escritora destacó que algo super valioso es que en esta su segunda obra es como un homenaje a las mujeres culiacanenses ya que está formado por puras de ellas como lo es ella misma, Inés Arredondo y la ilustradora María Tuti.

Para culminar la cuenta cuentos mencionó que este próximo 20 de septiembre contará el cuento de manera virtual en un video que realizó desde la misma Hacienda Redo; así como también el 22 de este mismo mes se presentará la obra literaria en donde estarán presentes como comentaristas, Dina Grijalva, Irma Garmendia, Maritza López y María Tuti; todo este dentro del marco de los festejos por el 486 aniversario de Culiacán y se podrán disfrutar de manera virtual en las redes sociales del Instituto Municipal de Cultura Culiacán.

El libro “En los ojos de Inés” se presentará este próximo 22 de septiembre. Foto: Jesús Verdugo | El Sol de Sinaloa

















