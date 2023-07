¿Quieres tramitar tu pasaporte? Ya puedes agendar tu cita por WhatsApp

Sacar cita para tramitar el pasaporte mexicano por primera vez o renovarlo, puede llegar a ser un proceso complicado, sobre todo cuando no se tiene una computadora con internet a la mano, sin embargo, ya es posible agendar cita a través de la aplicación de WhatsApp.

De acuerdo con la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para hacer cita se debe enviar un mensaje a través de WhatsApp al número 55 8932-4827.

Basta con poner un "Hola" para que te conteste un asistente virtual y te pregunten en qué estado y ciudad del país deseas agendar la cita, te preguntarán también los datos personales de quién desea hacer el trámite, así como la CURP

Una vez que hayas realizado la cita, recibirás una confirmación con la oficina que hayas seleccionado, con el día y la hora y tres códigos QR con tu CURP, la ubicación de dónde harás el trámite y una hoja de ayuda para llevar a acabo el pago en el banco.

Para que puedas tener seguridad con el asistente virtual, al iniciar el proceso a través de la aplicación de WhatsApp, debes tomar en cuenta que un mensaje recuerda que agendar cita para tramitar el pasaporte no tiene costo e indica que este no debe pagarse en tiendas de conveniencia no a través de cuentas de bancos personales. Asimismo, recomienda no acudir con gestores oficiosos y así evitar fraudes.

¿En qué partes de Sinaloa puedo tramitar mi pasaporte?

Este trámite puede llevarse de forma presencial con una cita previa en las distintas delegaciones que hay en el estado de Sinaloa.

Oficina Central: Planta Baja y Mezzanine, Torre Tres Afluencias ubicada en bulevar Alfonso Zaragoza Maytorena no. 1780 ponientes, desarrollo urbano tres ríos, C.P. 80020

Oficina de enlace en Mazatlán: calle Campana s/n col. Centro, esquina con Ángel Flores. C.P. 82000

Oficina de enlace en Guasave: Av. Adolfo López Mateos s/n, col. Del bosque, C.P. 81020

Oficina de enlace en Los Mochis: Palacio Municipal de Ahome, degollado s/n, colonia centro. C.P. 81200

¿Qué necesito para tramitar mi pasaporte mexicano?

Entre los documentos que necesitas para llevar a cabo tu trámite son:

Acta de nacimiento o certificado de naturalización mexicana.

o Documento de acreditación de identidad (INE, Cédula, Cartilla de Servicio Militar, Título, etc.).

copia del acta de matrimonio (En caso de ser casada o casado)

(En caso de ser casada o casado) CURP

Pago especificado (Este monto puede rondar desde los 795 hasta los tres mil 780 pesos mexicanos)

Para saber

Desde el 2018 la Secretaría de Relaciones Exteriores no solicita fotografías tamaño pasaporte, pues. estas serán tomadas en las oficinas correspondiéndoles en las oficinas de manera digital.