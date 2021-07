No todo es Narnia en Culiacán: 4 lugares paradisíacos que también puedes conocer

Culiacán, Sin.- El reciente descubrimiento de Narnia en Culiacán, el sitio está en boca de todos y nadie habla de otra cosa en redes sociales.

Pero todos los rincones del mundo cuentan con lugares cuya vegetación y paisajes hacen que se pueda vivir una experiencia distinta en compañía de la naturaleza y Culiacán cuenta con varios de ellos.

Residentes de la capital sinaloense han sido testigos de lo que es ir a visitar los lugares más paradisíacos de la ciudad, mostrando a través de las redes sociales, fotografías de estos sitios especiales que se han vuelto un atractivo para todos.

Si no tienes idea de cuáles son esos lugares, te dejamos esta lista, que han sido los favoritos por los pobladores de Culiacán, para que puedas ir a visitarlos responsablemente y puedas disfrutar de la belleza de estos lugares de la ciudad.

Jardín Botánico

El Jardín Botánico de Culiacán es un lugar público que está conformado por 10 hectáreas, donde su tarea principal es la conservación de especies botánicas, la investigación científica, la educación ambiental y la promoción cultural.

El lugar cuenta 17 colecciones botánicas y 39 pues cuenta con 1 mil 800 especies de diversos ecosistemas del mundo y 39 obras de arte contemporáneo, entre las que destacan la obra de James Turrel: Encounter.

Este lugar que fue fundado en el año de 1986 y ubicado en la zona urbana del noreste de Culiacán, fue elegido por la revista Vogue en el año 2017 para la campaña otoño e invierno.

Cascadas de San Antonio

Las Cascadas de San Antonio son un sendero de ida y vuelta de 2.1 kilómetros y está localizado a 20 minutos de la ciudad de Culiacán tomando la carretera Sanalona, donde una región extensa de plantas y fauna endémica te da la bienvenida y te acompaña durante un recorrido que lentamente te introduce a un espacio totalmente natural.

Este lugar es uno de los favoritos por los deportistas y quienes disfrutan de la compañía de la naturaleza.

Parque Acuático Tres Ríos

Ubicado en el centro de la ciudad de Culiacán, el Parque Acuático Tres Ríos, es uno de los atractivos naturales más nuevos de la capital.

Rodeado del rio humaya y con la vista al puente negro y la Isla de Oraba, este lugar se ha convertido en uno de los lugares favoritos por pobladores y turistas de Culiacán, pues cuenta con espacios recreativos, además de contar con columpios, hamacas, una caja de arena, pequeñas tirolesas, canchas deportivas, paredes para escalar y hasta rampas para ciclistas y skaters.

Este lugar ha sido testigo de varios eventos culturales y musicales importantes del Estado.

El Cerro de El Hípico

El cerro del Hípico está ubicado en la comunidad de Mojolo, se convirtió durante el 2020 en uno de los lugares favoritos para hacer hinking.

Este lugar, cuenta con dos rutas, una de 12 kilómetros y otra de 5.5 y se recomienda a las personas que visitan por primera vez el lugar, disponer de un guía y recorrer la ruta corta.

Los fines de semana, decenas de personas acostumbran subir este cerro desde las primeras horas del día, comenzando casi siempre a las 5:00 de la mañana. La mayoría de las personas que van al llegar a la cima, aprovecha para tomarse fotografías y disfrutar del bello paisaje que este lugar ofrece.

Moholo en sí es uno de los lugares favoritos de los pobladores de la capital para ir a hacer meditación grupal a las orillas del cerro.

Culiacán tiene un mundo de cosas bellas por ofrecer y es tarea de todos cuidar y preservarlos para que puedan seguir siendo un atractivo para todos.

No lo olvides, no todo es Narnia en Culiacán. Puedes visitar otros lugares, pero recuerda siempre no llenar de basura y cuidar siempre no dañar la flora y la fauna.









