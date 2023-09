Noelia Torres impulsa al negocio de venta directa

Culiacán, Sin. -Enfocada en la venta directa, a través de catálogos físicos y digitales, ha sido el trabajo por más de 12 años de Noelia Torres, una promotora de la gran familia Avón.

La sinaloense conoció la marca por consumo propio y después de un tiempo vio la oportunidad de formar parte de esta gran empresa de cosméticos, perfumes, juguetes, joyería y productos para el hogar.

“Yo buscaba un producto para aclarar mi rostro, ya que estaba embarazada y tenía la cara con paño y no encontraba quien me lo vendiera, mande un correo a Avón y vino la gerente a inscribirme en su visita, rápidamente me invitó a que formara parte del grupo de empresarias y así fue como inicie en Avón”, comentó Noelia en entrevista.

Después de más de 12 años, Noelia es ahora una empresaria de belleza Avón, que cuenta con 105 representantes en su equipo de negocios.

Noelia Torres promotora de Avón por más de 12 años. Foto: Cortesía | Avón

Durante la charla, Noelia compartió que han sido muchas sus experiencias vividas dentro del mundo de Avón durante todo este tiempo, compartiendo tanto con mujeres como con hombres este mundo de la venta directa, inspirando, dando oportunidades y esperanza a muchas personas en momentos de dificultad; pero sin duda alguna asegura que una de sus mayores satisfacciones es poder sacar a sus hijos adelante ella sola, darles alimento y educación.

Asegura que también ha tenido muchos premios, “la mayoría de las cosas que tengo en mi casa, como todos los electrodomésticos me los he ganado en Avón, así como también me he ganado varios viajes”, compartió.

De acuerdo a Noelia, una de las fortunas de formar parte de Avón es que cada quien puede manejar su tiempo, “puedo organizarme con mis tiempos, puedo estar al pendiente de mis hijos, organizar las visitas con las señoras y buscar más representantes”.

Por último, la empresaria Avón compartió, “la clave del éxito es la constancia y la dedicación del día a día y tener enfoque sobre mi meta, la cual siempre fue sacar adelante a mis hijos, así que anímense tomen la decisión y yo lo puede hacer, todos lo pueden lograr”.

Alejandra Braud gerente de ventas de Avón. Foto: Cortesía | Avón

Grandiosa Mujer Avón

Durante la entrevista también estuvo presente Alejandra Braud, gerente de ventas, quien platico sobre, Grandiosa Mujer Avón, una plataforma digital gratuita que promueve el aprendizaje brindando herramientas útiles a las mujeres para romper barreras económicas.

Requisitos

Ser mayores de 18 años, su INE, correo electrónico y su dirección, se le da de alta rapidísimo

El consejo

Que se animen, que inicien, que tomen esta decisión, si yo lo pude hacer todos lo pueden lograr

La clave

La constancia y la dedicación del día a día y tener enfoque sobre mi meta, la cual siempre fue mis hijos sacar adelante a mis hijos.