¿No sabes qué usar en Año Nuevo? Aquí te presentamos algunas ideas

Culiacá, Sin.- El cierre de un año difícil está cerca y las tiendas de ropa están repletas de opciones para que luzcas espectacular. Sin embargo, muchas veces no sabemos por qué decidirnos, es normal perderse un poco entre las interminables opciones, saber qué elegir no solo beneficiará a tu imagen, sino que, también a tu bolsillo. ¿Cuántas veces has comprado algo para estas fechas y terminaste sin usarlo?, para que no te vuelva a pasar, aquí te mostramos algunos looks en tendencia.

BRILLOS, METALES Y PIEDRAS

Lo primero que viene a nuestra mente cuando pensamos en Año Nuevo es luz, brillo, dorado, plateado, etc. En esta temporada es tendencia el uso de telas metálicas y prendas con brillos. Si no eres fan de lo llamativo, quizá creas que esta no es opción para ti, pero puedes optar desde conjuntos enteros hasta piezas pequeñas como medias o zapatos.

Dorado

Si lo tuyo es ser The golden moment, esta es la ocasión indicada para vestirte de oro. Hay muchísimos cortes y estilos para todos los tipos de cuerpo.

Foto: Pinterest

Plateado

¿Quisieras arriesgarte un poco con los metales, pero te van mejor los tonos fríos? El plateado es una excelente opción.

Foto: Pixabay

Las medias llamativas

Otra tendencia son las medias, puedes optar por algunas con piedras o brillo y darle a tus piernas el protagonismo que merecen.

Foto: Pinterest

ESTILO MINIMALISTA

Estos últimos años, el look minimalista ha cobrado relevancia, ya que es sinónimo de buen gusto. La creación de líneas puras y el estilo sencillo ha cautivado a muchas personas, te decimos cómo sacarle provecho este fin de año.

Blanco, beige y colores neutros

Aunque siempre implicará un riesgo vestirse con colores claros en esta temporada, donde las manchas de vino y comida no faltan, vale la pena correr el riesgo, pues lucirás elegante con este estilo tan sofisticado.

Foto: Cortesía | Pinterest @mujerde10

Negro

Los básicos nunca pasan de moda, si amas el estilo clásico, un outfit negro puede ser para ti. Solo recuerda aportarle algo de vida con joyería.

Foto: Cortesía | Pinterest @michellysouzaalves

TRENDY

¿Quieres algo fácil de llevar y que no desentone con tu estilo usual?, esto es lo que estás buscando. Un atuendo de diario puede elevarse mucho con un buen abrigo y los accesorios adecuados.

Foto: Cortesía | Pinterest @KingAndFifthCo





Los pantalones de vinipiel son otra opción segura para este día, estos se ven increíbles con suéteres básicos y las botas adecuadas.

Foto: Cortesía | Pinterest @lulusdotcom

SIN MIEDO A LO EXTRA

¿No te convence ninguna de las otras opciones?, ¿quieres salirte de tu zona de confort o eres la persona más icónica de las fiestas?, no te limites.

Combinar telas metálicas y colores llamativos te convertirá en el centro de atención, úsalos sin miedo.

Foto: Cortesía | Getty Images

¿Siempre has querido ponerte un vestido de ensueño?, haz de este Año Nuevo el momento que has esperado y sé todo lo extra que puedas.

Foto: Cortesía | Instagram @teutamatoshi













