Cómo no subir de peso en estas fiestas decembrinas

Culiacán, Sin.- Las fiestas navideñas han comenzado y lo primero que se nos viene a la mente a la mayoría son esos kilitos de más que nos dejará la navidad, pues los antojos y la comedera en estas fechas están al mil por hora.

Para esto, la Nutrióloga Pamela Rodríguez compartió con El Sol de Sinaloa algunos concejos que ayudaran a que no aumentemos tanto de peso y podamos disfrutar al máximo de las delicias navideñas.

El famoso “Guadalupe Reyes” es muy largo, pero si sigues estos consejos podremos despedir el año 2021 degustando los platillos navideños de nuestras fiestas y posadas.

La licenciada en nutrición, destacó principalmente que es sumamente importante mantener una alimentación saludable, tratar de comer lo más nutritivo posible con frutas y verduras, no caer en excesos y tratar de llevar una dieta balanceada los días que no hay nada que festejar, esto ayudara a que los días de celebración puedas comer sin culpa, pero sin excederse.

La doctora Rodríguez resaltó también la importancia de comer despacio, pues dice el comer despacio ayuda a comer menos y llenarte antes, “entre más lento comemos, más tiempo le damos al estómago y al cerebro de mandar esas señales”.

Otro de los consejos que considera crucial es cuidar lo que bebemos, pues asegura que el alcohol es uno de los principales motivos por los que más se aumenta de peso en estas fechas, para que esto no pase ella dice que tenemos que marcar un límite, no excedernos en las bebidas, aunque la mejor opción es no consumir nada de alcohol, sin embargo, siendo realistas todos tomamos en estas fiestas navideñas.

También destacó el tratar de comer lo menos posible dulces y postres, en estas fechas es normal ver estas delicias más a nuestro al rededor, pues la experta asegura que lo mejor es evitarlos en la mayoría de las ocasiones o bien elegir un dulce por día o por festejo y comer únicamente una porción de ese dulce o postre, debido a que estos son otros de los factores a considerar a la hora de analizar el aumento de pesos en estas fechas.

Resaltó el beber más agua, dice que el estar bien hidratado es esencial para estos días de tanta comedera.

Pamela también mencionó el ejercicio y comentó, “si eres de los que se ejercita, pero estas fechas no te permite ir como regularmente vas al gym trata de acomodarte para que realices tu actividad en otro horario, aquí lo importante es que te ejercite y no dejes de hacerlo”.

Y si no acostumbras a realizar algún ejercicio asegura que puedes realizar una caminata diaria de 30 minutos así tendrás una navidad más activa que nunca.

Por último, la nutrióloga compartió que debemos ser selectivos, en general elegir cual es la comida navideña que más deseo comer, el postre o dulce que quiero comer, y seleccionar el día o el festejo en el que lo voy a degustar.

La nutrióloga asegura que el alcohol es uno de los principales motivos por los que más se aumenta de peso en las fiestas decembrinas.

