Estos son 5 looks de maquillaje en tendencia para la temporada otoño 2022

Entró una nueva época del año y con ello las nuevas tendencias de maquillaje que brillarán por estos meses, por lo que, cambiar de labial, sombras e incluso de blush será necesario para estar de acuerdo con el clima y con la temporada, si te emociona lo nuevo, estás en el lugar correcto, por lo que te mostramos 5 looks de maquillaje que conquistarán todas tus redes sociales.

Sabemos de antemano que con las nuevas tendencias del maquillaje ya no hay reglas, el mundo del makeup ha evolucionado y se ha vuelto una manera de expresión más libre, situación que nos beneficia a todas las personas que no somos tan buenas realizando delineados perfectos, puesto que, ahora puedes experimentar con líneas no tan rectas, apostar por formas más divertidas y coloridas. ¿Quién iba a pensar que los delineadores y las piedras en los ojos estarían de moda?.

También te puede interesar: Stikers y pegatinas, lo nuevo en tendencias para tus uñas, ¿ya los probaste?

Estos son los 5 looks más predominantes de esta temporada

Blurred lips

Estos labios difuminados llegaron desde Corea para quedarse. Esta tendencia entra a la conversación, puesto que los labios mates no pasarán de moda, sin embargo, esta opción es para esos días que necesitas un poco de color sin mucho esfuerzo y que no sea necesario estarte aplicando labial a cada momento. Perfecto para la provocación con un efecto muy sutil.

Esta opción es para esos días que necesitas un poco de color sin mucho esfuerzo. Foto: Youtube | Shriya Argaway

Gemstone Eyes

Tras el auge de la serie original, "Euphoria" fue la razón perfecta para la inspiración de muchos looks, por lo que los Gemstone Eyes no son la excepción, las calcomanías de cristal continúan siendo los protagonistas en los rostros de las celebridades, y es la ocasión favorita de muchos expertos de makeup para exponer su lado creativo; en la mayoría de los casos, suelen aplicarse en ojos y en mejillas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KEYDI MAKEUP - Maquillaje Baq (@keydidelarosamakeup)

Vinyl Lips

¿Te imaginas tener un labial rojo coqueto y audaz, brillante combinado con un tinte suave como con una apariencia más sutil? Gracias a Megan Fox fue posible, esta tendencia la utilizó en el Met Gala 2021 y como siempre, se robó la mirada y los flashes de todos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Megan Fox (@meganfox)

Feral Brows

Las cejas son el marco de la cara, por lo que mantenerlas perfectamente arregladas es todo un ritual, por lo que, afortunadamente, regresaron las cejas de bajo presupuesto, esas de las que no necesitan mucha atención para que luzcan bien.

Glazed

Esta opción son para las personas que les gusta la naturalidad de la piel. Foto: Pixabay



Aunque en la rutina de cada persona hay un paso para la hidratación facial, otro de los trends de este otoño es la piel glowy, donde el enfoque es para que la piel luzca fresca y luminosa, sin la necesidad de tanto producto, donde se logre ver la naturalidad de la piel.

En definitiva todas las opciones son muy buenas, solo falta escoger la que sea tu preferida para que tu feed esté repleto de esas obras de arte.